金采獎 中嘉寬頻9作品入圍

▲中嘉寬頻｜數位天空蟬聯「創新服務獎」。（圖：中嘉寬頻提供）

由新北市政府舉辦的第十五屆金采獎頒獎典禮，二十八日晚間盛大登場，今年總計有三十家業者報名參賽，最終選出十三個獎項、共三十七件入圍作品，競爭相當激烈。中嘉寬頻旗下系統業者入圍地方風采節目獎、最佳新聞專題獎、金采視界獎、公用頻道經營獎、評審團特別獎以及創新服務獎，共有九件入圍作品，其中包含中嘉寬頻｜慶聯「野食房」以及中嘉寬頻｜三冠王「南境拾光」節目也都入圍金采視界獎，最終斬獲創新服務與公用頻道經營獎兩大獎肯定。

「金采獎」為鼓勵新北市內十三家有線電視業者推動優質服務，共設有三項公司服務類獎項，中嘉寬頻旗下系統台就拿下兩項，其中中嘉寬頻｜數位天空蟬聯二年獲得「創新服務獎」，投入五億建設全光纖網路，打造平價、高速的五星級網路媒體服務，並開創「AI智能客服小嘉」，而這也是中嘉集團連續三年獲得創新服務獎肯定，展現中嘉寬頻結合AI與升級的智慧服務，有效回應客戶需求，並積極推動反詐與媒體識讀教育，不僅不斷創新服務也落實媒體責任。

中嘉寬頻｜新視波以「永續共好」為主軸榮獲「公用頻道經營獎」，結合活潑有趣的活動與節目，讓民眾了解公用頻道精神，並落實媒體近用權，不僅在活動與節目中傳遞溫度與健康，更承擔高度社會責任，記錄地方人士物故事的同時、推動媒體識讀教育，也舉辦公益活動，協助民眾預防詐騙、學習傳播技能、分享個人生命經驗，充分展現長期深耕社區的努力，以媒體實現永續共好的目標，因此在「金采獎」拿下「公用頻道經營獎」的佳績。

中嘉寬頻北二區平台事業處平台長徐雪玲表示，製播優質節目是在地媒體的責任，有線電視ㄧ路走來都在持續創新，中嘉集團持續運用在地資源、推動社區服務、地方回饋，期許我們不只是一個媒體平台，更是一個與民眾攜手前行的夥伴，雖然持續推展ＡＩ與光纖服務，但有線電視服務的是家中的「人」，希望能成為有溫度、不斷創新的地方媒體。

金采獎頒獎典禮，今年典禮盛況空前，不僅新北市十三家有線電視業者參賽，還有十多家來自全國的優秀團隊齊聚，透過鏡頭記錄台灣故事、傳遞感動，展現地方特色與媒體責任感，金采獎不只是給予有線電視業者的肯定與鼓勵，也是提供業者互相交流的平台；中嘉寬頻這次斬獲兩項公司服務類獎項、成績亮眼，面對網路時代的挑戰不斷創新，未來將持續用全「心」的行動力提供全區1G寬頻網路及創新數位智慧家庭服務。