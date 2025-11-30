金金漲！多頭氣勢如虹 高盛：金價將突破5000美元

財經中心／師瑞德報導

高盛調查顯示，逾七成機構投資者看好2026年前黃金續漲，36%更預期金價將突破每盎司5000美元。受聯準會降息預期與央行持續購金支撐，金價年初以來漲逾六成。地緣政治、通膨陰影下，黃金再成市場避風港。（示意圖／翻攝自pixabay）

高盛最新調查顯示，機構投資者對黃金的看漲情緒高漲。在通膨風險持續、央行購金動能不減，以及聯準會釋出降息訊號等多重因素加持下，黃金被視為全球資金避風港的地位再次鞏固。高盛指出，有超過七成的受訪者預期黃金價格將在未來12個月內持續上升，其中有逾三成更預估金價將在2025年底前突破每盎司5000美元大關。

根據這份於11月中旬透過高盛旗下Marquee平台進行的調查，共有超過900位機構投資者參與。結果顯示，36%的受訪者看好黃金價格明年底前突破5000美元，另有33%預測金價將落在4500至5000美元之間。換言之，逾七成投資人對金價續漲充滿信心；相較之下，僅5%的人認為未來一年金價會回落至3500美元至4000美元區間。

近期現貨黃金價格已顯著走高。週五報價一度來到每盎司4220美元，年初至今漲幅超過60%，其中10月初首次站上4000美元大關，一個月前更觸及歷史高點4381美元。

高盛指出，推動黃金上行的主因仍為央行購金。38%的受訪者認為，各國中央銀行持續買進黃金是主要動力，其次為27%認為是全球財政不穩所帶來的避險需求。Blue Line Futures首席策略師Phil Streible分析，隨著全球經濟面臨「成長放緩＋通膨高企」的雙重壓力，黃金的避險角色將更加吃重，這波漲勢可能一路延續至2026年。

除了機構投資者持續押注，散戶與對沖基金同樣湧入金市。許多投資人將黃金視為應對地緣政治衝突、美元貶值風險以及高通膨環境下的核心資產配置。同時，全球央行也持續加碼黃金儲備，原因在於其「高流動性、零違約風險，以及在貨幣體系中的中立性」。

不僅實體黃金受青睞，金礦相關投資也備受關注。今年全球最大黃金礦商紐蒙特（Newmont）股價年初至今已上漲近148%，表現遠優於金價本身。知名做空機構渾水創辦人卡森・布洛克（Carson Block）近日也罕見表態看多加拿大礦商 Snowline Gold，認為其可能成為下一波併購熱潮的目標之一。

隨著聯準會年底前啟動降息的預期升溫，以及美元持續轉弱，分析師普遍預估金價後市仍具動能。黃金再度成為投資組合中的關鍵一環，其角色也從單純的避險資產，逐步升級為資本市場波動中不可或缺的價值錨。

