金針菇來台10年喜曬永久居留證 回饋台灣觀光MV將亮相

金針菇來台10年，取得永久居留證。（翻攝自金針菇YT）

韓籍百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台發展滿10年，今（13日）宣布取得台灣永久居留證，她感性表示，已將這片土地視為第2個家，將推出「推廣台灣10週年企劃」，並預告本週六（15日）會發布精心籌備1年的觀光MV，希望能傳遞對台灣的感謝與愛。

金針菇今晚在YouTube發布新影片，宣布擁有新身分，她秀出永久居留證，表示「更離不開台灣了」，回顧自17歲來台就學、一路在台灣發展至今的經歷，她感謝許多台灣朋友的幫助與喜愛，並坦言台灣不僅是讓她成長的地方，更早已是她的第2個家。

為紀念來台10週年，金針菇推出「Touch Your Taiwan」企劃，希望回饋台灣，也讓更多人看到台灣的美，她籌備1年的台灣觀光MV將於11月15日公開，邀集有名的舞蹈老師、服裝設計師，以及韓國製作人等專業團隊參與，還找來「又帥又漂亮」的特別來賓，她表示，整個作品從零開始創作，希望讓大家感受到我對台灣的愛，她也強調該企劃會永續下去。