金針菇拿「普發1萬」宣傳台灣！首爾刊廣告倒貼網讚爆
韓國人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」日前順利取得台灣永久居留證，因此也收到普發的一萬元現金。她思考如何使用這筆錢，最後決定將補助花在更有意義的地方，在首爾幾個熱鬧地段刊登宣傳台灣的廣告，讓更多人認識自己喜歡的台灣。
金針菇表示收到1萬元後，她猶豫過要如何使用逛街購物，最後她決定要在韓國刊登宣傳台灣的影片。不過，她在聯繫韓國廣告業者後才發現，刊登費遠超過一萬元。為了實現心願，她決定自行補上差額。過程中，她不斷與韓方溝通、送件申請，經過多日等待，終於成功敲定廣告檔期。
金針菇也親自到現場確認成品，看到位於梨泰院捷運站四號出口的大型螢幕播出台灣宣傳片時，激動地直呼：「真的超級感動！」除了梨泰院之外，這支影片也同步在觀光客眾多的明洞商圈曝光。金針菇說，她希望更多外國人能透過影片認識台灣的風景與文化，也希望自己能成為台灣與韓國之間的小小橋梁。她感性表示：「希望更多外國朋友也能看見我所喜歡的台灣。」
影片曝光後，許多台灣網友紛紛留言：「吼，感動到不行，台灣也愛你！」、「台灣有妳真好：）」、「超棒的～好感動，好愛金針菇！」、「超棒的，直接哭出來」、「謝謝金針菇那麼努力的在宣傳台灣」、「沒想到廣告是阿菇自己花錢的啊，好棒喔」。
