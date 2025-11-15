金針菇醞釀10年！宣傳台灣MV出爐了 驚見「大咖韓籍女神」助陣

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國籍百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台發展多年，以韓國人的角度來分享台灣文化，累積許多粉絲喜愛。日前，她宣布來台10年終於拿到永久居留證，並公開要拍宣傳台灣MV的計畫，而今（15日）MV內容曝光，驚喜請到啦啦隊女神李雅英來助陣。

金針菇今（15日）釋出歌曲〈Taipei Love〉的MV內容，表示這是獻給台灣的第一首歌，從畫面可以看到，金針菇穿著喜氣的大紅色外套搭配白裙，走訪台灣知名景點，除了在鏡頭前以清新嗓音唱出台灣之美，還手拿被譽為「台灣LV包」的茄芷袋熱舞，以獨特的方式分享台灣文化。

金針菇（右）MV找來李雅英（右）助陣。（圖／翻攝自YouTube）

其中，最讓人驚喜的是金針菇來到新莊棒球場拍攝，同框球星張育成以及啦啦隊女神李雅英跳舞，而金針菇也在影片說明欄道出心聲，提到來台10年，「台北成了我的家」，因此她把這份珍貴記憶寫進歌詞裡，最終在歌唱指導老師協助下，完成這首歌曲，MV曝光短短4小時便吸引萬名網友朝聖，不少人都感謝金針菇「謝謝你把台灣拍得這麼漂亮」、「巧妙融合台灣元素」。

球星張育成（左）也驚喜現身MV。（圖／翻攝自YouTube）

