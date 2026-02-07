金釵初選敗給路人甲！黃國昌喊「昨天很忙」 掃街秒被嗆：傅崐萁憑什麼

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，但被視為黃國昌「四大金釵」之一的三重蘆洲區主任周曉芸，卻在議員初選民調敗給被形容是「路人甲」的對手陳彥廷，黃國昌也被大酸是「票房毒藥」。對此，黃國昌今（7）日稱，「其實我昨天很忙啦」，不過知道這個結果以後，真的還有一點驚訝，一切按照制度走。

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，外界質疑可能與周曉芸空降要選三重蘆洲區議員有關，沒想到，在民眾黨初選階段，周曉芸卻敗給了「路人甲」陳彥廷，周也提出申複。

廣告 廣告

對此，網紅四叉貓（劉宇席）就大酸，黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，例如新北三蘆的李有宜就被周曉芸逼走，結果民眾黨的黨內初選民調出爐，黃國昌加持的周曉芸輸給完全沒露面的路人，「這次黃國昌已經變成票房毒藥了吧！結果周曉芸輸了還想翻桌，有沒有這麼難看呀？」

黃國昌今天上午到新莊宏泰市場掃街，活動前受訪時稱，其實選決會在最後面試的時候，「有見過陳先生」，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走，當事人也有提出複查的申請，目前選務的同仁，正藉由外部諮詢的專家，針對複查進一步的處理，有任何的結果，都會提到選決會來，一切按照制度走。

媒體追問，複查時間要多久？如果複查最後還是陳彥廷勝出的話，會徵召嗎？黃國昌稱，一切就按照制度走，複查的時間跟進度，不是任何一個人決定的，黨部在選務工作的處理上為昭公信，複查是由外部諮詢的專家學者來進行處理，就會尊重他們的處理。

媒體又問，知道這個結果之後，有沒有覺得蠻驚訝的？黃國昌說，「其實我昨天很忙啦」，不過知道這個結果以後，真的還有一點驚訝。他強調，不過不管怎麼樣，一切為了昭公信，他必須要按照制度來走，「如同我所說的，這不是少數一兩個人可以決定的事情」。

但尷尬的是，黃國昌才開始掃街約5分鐘，就遇到攤商嗆聲，「你要把新北帶到哪邊去？哪邊更好你要講出來啊？」、「憑什麼花蓮多了70幾億，憑什麼高雄少了200億，我雲林倒楣…傅崐萁憑什麼？」、「新北多400億怎麼花？講出來他不敢講！」不過攤商也理性的說了自己的訴求，強調是大家的心聲。

更多三立新聞網報導

黨主席「金釵」空降！初選民調輸路人甲 四叉貓酸：黃國昌已變票房毒藥

蕭旭岑自豪見「正國級王滬寧」媒體人檢舉他搞台獨：大陸地區怎會有國？

不只十度杯葛軍購！藍白相繼嗆AIT 許淑華轟：嚴重傷害台灣的國際信任

尷尬了！黃國昌、蕭旭岑接連轟AIT 民進黨：江啟臣正熱情邀谷立言參訪

