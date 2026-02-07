金釵初選敗給路人甲！黃國昌驚訝：一切按制度走

針對子弟兵初選敗給路人甲，民眾黨主席黃國昌今天（7日）受訪認自己有點驚訝，但也強調一切按制度走。（圖／李智為攝）

民眾黨三蘆區議員初選民調結果出爐，傳黨主席黃國昌「四大金釵」之一的子弟兵周曉芸以些微差距落敗較少露面的對手陳彥廷。對此，民眾黨主席黃國昌今天（7日）受訪表示，自己對結果真的有點驚訝，當事人已提複查，有任何結果都會提到選決會，「一切按照制度走」。

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，遭外界質疑是因身為黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸空降參選新北三重蘆洲區議員。不過，民眾黨初選民調於日前公布，周曉芸卻敗給被形容為「路人甲」的陳彥廷，引發輿論關注。

對此，黃國昌今天上午與新北市議員陳世軒到新莊宏泰市場掃街發放春聯，並於會前受訪表示，其實選決會在最後面試的時候有遇過陳彥廷，民眾黨是個有制度的政黨，一切都按照制度走。

黃國昌說，因為當事人也提出複查申請，目前選務同仁，正藉由外部諮詢的專家，針對複查進一步處理，有任何結果都會提到選決會，一切按制度走。

面對媒體追問知道這個結果後，有沒有感到驚訝？黃國昌說，他昨天很忙，但在知道結果後真的有一點驚訝。但他強調不管如何，為了昭公信，一切都必須按照制度走，這不是少數一兩個人可以決定的事情。

黃國昌「四大金釵」之一的子弟兵周曉芸在黨內初選落敗對手陳彥廷。（資料照片／鄒保祥攝）



