金釵周曉芸輸素人、民調潰敗 媒體人：黃國昌「咒術迴力」打到自己身上

記者李鴻典／台北報導

民眾黨新北市第4選區（三重區、蘆洲區）議員初選民調結果，民眾黨主席黃國昌子弟兵「四大金釵」周曉芸意外輸給對手陳彥廷，已申請複查。黃國昌今（8）日表示，有請外部專家深入看民調抽樣樣本，發現整個執行過程中，出現一些跟一開始正常民調執行程序不太相符的事情，等到專家提出完整報告後，再跟社會大眾說明。對此，資深媒體人詹凌瑀說，看來咒術迴力是打到自己身上了。

黃國昌子弟兵「四大金釵」周曉芸意外輸給對手陳彥廷，已申請複查。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

詹凌瑀指出，黃國昌最近可說是禍不單行，不僅子弟兵在初選輸給了在賣場工作10年的素人，連自己的反感度都創下新高，看來咒術迴力是打到自己身上了。

詹凌瑀說，號稱只收菁英的民眾黨，最近這臉打得真響。黃國昌大力栽培的四大金釵之一周曉芸，竟然在新北初選敗給了一位在家樂福工作10年的對手。

輸了初選不可恥，但輸了之後還要酸對手是因為找不到工作才去賣場，這種高高在上的菁英傲慢，完美的展現了物以類聚這句話。詹凌瑀批評，嘴上說職業不分貴賤，心裡想的完全是另一回事，難怪會引發爭議。

這股傲慢似乎也反映在黃國昌本人的民調上。詹凌瑀指出，最新的數據顯示，民眾黨的反感度飆升到51.8%，創下8個月以來的新高。原本自豪的年輕與高學歷支持度全面潰敗，20到29歲的好感度甚至輸給民進黨。

詹凌瑀指出，這就是吳靜怡所說的咒術迴力吧？天天在立法院無差別咆哮、為了反而反，結果罵得越兇，賴清德的支持度反而越穩，自己卻變成了票房毒藥。從初選的滑鐵盧到民調的崩盤，證明了小藍路線和咆哮問政已經讓中間選民受不了。如果不快點醒醒，2026不用選了，泡沫化已經提早開始。

