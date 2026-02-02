金銀價崩！ CME再補刀「今起調高保證金」





金銀價格大跳水！受美國總統川普宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下屆Fed主席消息影響，金銀價格30日出現數十年來單日最大跌幅，黃金跌破4900美元大關，白銀則來到約85美元。今（2）日金價再度下挫來到4712美元，跌幅逾4%，白銀也下跌至83美元，跌幅逾2%。

除了下任聯準會主席消息外，芝商所（CME）30日再補一刀，宣布大幅上調黃金期貨保證金比例，黃金從6%調升至8%，白銀由11%調升至15%，於2月2日生效。

廣告 廣告

CME在最新公告表明，此次保證金調整是基於對市場波動性的「正常審查」，為確保投資人有足夠的抵押品覆蓋率，將全面上調貴金屬期貨的保證金，其中，黃金期貨的非高風險帳戶將從6%調升至8%；白銀期貨的則從11%上調至15%，鉑金和鈀金期貨的保證金要求也同步提高。

而CME於1月中旬已將貴金屬合約的保證金制度，從固定金額制改為依合約名義價值比例動態浮動，這代表當貴金屬價格與波動率急升時，這投資人需投入更多現金或等價資產才能維持相同規模的頭寸，加速壓縮市場槓桿。

對此，市場認為提高保證金雖然不會直接決定價格方向，但會影響參與者結構和流動性型態，更高的保證金要求會導致資金實力較弱、依賴高槓桿的交易者被迫減倉或離場，短期內市場流通性恐進一步收縮。

外媒指出，在全球貴金屬波動提升的背景下，交易所正在形成「優先壓制系統性風險，限制槓桿擴張」的共識。

▼黃金價格走勢。（圖／翻攝自Truney貴金屬交易中心）

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



融資困難市值腰斬！ 「這ＡI巨頭」擬裁3萬人

對輝達新總部充滿期待！黃仁勳：我會回來簽約

「不救人內心過不去」 大學生勇救被毆老夫婦