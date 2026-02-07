金銀價格大暴跌 CME「6度」調高保證金

芝加哥商品交易所再度宣布調高黃金與白銀期貨保證金。（示意圖／Pexels）

近期貴金屬市場出現劇烈波動，芝加哥商品交易所（CME Group）再度宣布調高黃金與白銀期貨保證金，已經是2025年12月中以來第六度上調保證金。保證金是交易所或結算所向期貨市場投資人收取，用來彌補潛在違約風險的款項。

CME 5日公告，COMEX100黃金期貨的原始保證金（Initial Margin）上調至9％，而COMEX 5000白銀期貨的原始保證金則調高至18％，新規定自6日收盤後生效。消息一出，白銀價格迅速失守67美元關卡，拋售壓力擴大。

美國總統1月底宣布提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會主席，引爆貴金屬拋售潮。在這波大跌之前，黃金曾逼將近每盎司5600美元，而白銀一度升破每盎司120美元，目前現貨金價位在4800美元附近，而現貨銀價則在70美元上方震動。

白銀自1月29日的歷史高點以來，重挫超過40％，5日暴跌19％，今年的漲幅全數回吐，市場波動程度前所未見，震撼貴金屬市場，成為1980年以來動盪最劇烈的時期。

CME自13日起，將黃金、白銀、鉑金和鈀金的保證金，改為以合約價值的百分比來計算，而先前是以特定金額為門檻，像是去年12月12日，CME將黃金保證金由22000美元調升至24200美元。

