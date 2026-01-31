金銀價格血崩前 木頭姐早預言：真正泡沫是黃金

木頭姐早示警「金價下跌的可能性很高」。（示意圖／Unsplash）





黃金、白銀在台灣時間1月30日傍晚開始，出現恐慌性拋售，人踩人的出場嚇壞投資者，事實上方舟投資創辦人「木頭姐」凱西‧伍德（Cathie Wood）早在當天上午示警「金價下跌的可能性很高」。

金銀血崩

全球貴金屬市場在經歷本月一度狂飆上漲的瘋狂行情後，黃金與白銀價格在台灣時間30日傍晚至31日凌晨遭遇毀滅式拋售，截至收盤現貨白銀單日崩跌近30%，創下數十年來最大單日跌幅，黃金亦重挫約10%。

崩盤原因

金銀價格原本因擔憂川普政策、地緣政治風險等因素，瘋狂湧入避險資金，價格不斷創下新高，2026年1月更出現典型的「拋物線」的陡峭漲勢，不少分析師事後指出，這時技術指標其實早已顯示嚴重超買，存在泡沫化風險。

因此，當川普總統提名被視為「鷹派」的凱文．華許（Kevin Warsh）接掌聯邦準備理事會（Fed）主席後，投資者認為貨幣政策將回歸理性，美元指數應聲反彈，以美元計價的貴金屬吸引力大減，且投資者覺得政策風險降低，湧入金銀市場避險的資金出現大規模獲利了結，導致貴金屬泡沫應聲而破，引發恐慌性的踩踏式出場。

木頭姐早示警：會跌

在恐慌拋售出現前，木頭姐早在30日上午8時左右發文示警「金價下跌機率很高」，表示拋物線式的上漲，往往會將資產價格推到多數投資者意想不到的高度，但這種超乎尋常的飆升通常發生在周期的末期，認為「如今的泡沫不在人工智慧領域，而是在黃金領域，美元走強可能會像1980年代那樣戳破這個泡沫」，強調資產配置要開始回歸基本面分析，未料過不到半天，金銀價格真如木頭姐所說開始下跌。

