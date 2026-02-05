金銀價飆 台銀金馬幣也漲51％

黃金、白銀價格等貴金屬飆漲！台銀宣布，12日起6款金馬年紀念幣與套幣調漲，其中銀幣價格漲幅最多，2款銀幣分別為澳洲彩色馬年精鑄銀幣與吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣，漲幅分別達44.4％、51％，惟皆顯示「網購數量已售完」。

央行近期出手，長期委託中華郵政代售的庫存生肖幣下架回收，避免成為套利工具，引發「搶幣潮」話題。隨著金價、白銀的國際價格飆升，台銀宣布，因近期貴金屬價格上漲及匯率變動因素，6款金馬紀念幣、套幣將在12日調漲。

如澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念金幣3枚組，從32萬8880元調漲至36萬8880元，漲幅12.1％；澳洲政府丙午馬年金馬招財精鑄紀念幣，單枚價格從2萬6880元調漲到2萬9088元，漲了8.2％。

2款銀幣，澳洲彩色馬年精鑄銀幣，價格從6980元漲破萬元，達1萬80元，漲幅44.4％；另吐瓦魯彩色馬年扇形套裝精鑄銀幣，每套漲到3萬6280元，大漲51.3％，幅度最為驚人，但目前台銀官網顯示，這2款銀幣網購數量皆已經售完。

台銀金市分析報告顯示，近日受到地緣政治影響，伊朗無人機逼近林肯號航母遭到美軍擊落，中東局勢升溫，導致國際金價突破每盎司5000美元，隨著日本執政黨自民黨有望壓倒性勝利，有利日本首相高市早苗的擴張性政策、日圓走貶，令美元指數回升，加上美國公布1月全球服務業與綜合PMI優於預期，導致金價回跌。

分析報告指出，外資主管認為，近期貴金屬市場出現大規模拋售，主因在於聯準會新任主席提名確定，不確定雖然消除，獨立性可能受到政府干預的質疑，此因素仍會推升金價。