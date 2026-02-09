金銀史詩級大震盪：是「多頭終結」還是「倒車接人」？

（圖片來源：Getty Images）

文/李其展

黃金與白銀在過去兩年大幅上漲，也讓許多投資朋友趨之若鶩，但在1月的最後兩個交易日出現了大幅修正的表現，不少投資朋友們趁機摸底進場，可是更多人擔憂是否多頭結束，本文旨在深入探討究竟發生什麼事導致大幅波動以及後續觀察重點。

漲多就是最大利空？解析金銀巨震主因

首先我們從金銀大幅上漲的理由說起，如果把時間拉長，從2024年開始的美國降息與政府赤字邁向失控會是彰顯金銀價值的重要關鍵，若將時間拉近一點，就加上了對於川普政策的避險需求以及新任聯準會主席可望大幅寬鬆的期待，黃金另外單獨有央行買盤加持題材，白銀則有AI基礎建設需求議題。

然而在踏入2026年後，由於川普為了格陵蘭差一點就要向歐洲八國加徵關稅，導致市場對於美元資產的不信任感大幅爆發，推動了金銀在1月份大幅上漲，自然也帶出了急速修正的背景，畢竟在漲幅過高的情況下，市場本來就一直準備能夠獲利了結的機會，而川普宣布提名華許為新任聯準會主席，引發了市場的新一輪調整。

由於鮑爾作風謹慎，市場原先期待新任聯準會主席能夠排除萬難大幅降息，但華許雖然支持降息，可是貨幣政策路線上想要配合縮表來避免通膨過度上揚，這一點讓美元空方縮手，因為縮表會收回市場流動性，進而抵銷掉部分降息的利多，也就減少了寬鬆預期，因此在美元指數開始反攻後，進一步引發黃金白銀投資人多殺多的急遽拋售，所以才有這麼劇烈的修正現象。

國際金融知識＋



華許－

過去的鷹派近期態度轉向支持降息，但想要透過縮表來壓抑通膨走高

降息是降低貨幣的價格，縮表是降低貨幣的量

華許想要降息支持生產力，再用縮表降低聯準會影響與市場資金

因此間接影響了黃金白銀與油價

築底期來臨：三大觀察指標

然而黃金白銀的多頭是否已經結束呢？這個問題有兩個層次的觀察點，如果我們要從自2024年以來的大漲來看的話，由於起漲點是2000美元左右，在歷經翻倍以上的漲幅後，現在的拉回不影響趨勢，但若只從2025年第四季以來這段時間計算的話，確實是有一點需要休息的理由。

我們以芝商所的微型黃金期貨（商品代碼：MGC）來舉例，可以從圖一中觀察到在2025年10月初的低點是每盎司3902美元，但在2026年1月29日出現了5626美元的歷史高點，隨即在2月2日跌回4424後才反攻，在急遽上漲後的修正幅度巨大，經驗上需要一點時間重新聚集人氣。

圖一：微型黃金期貨日K。資料時間：10/1~2/5，資料來源：CME

從高點5626回落至4424來計算，修正幅度已超過20%，進入技術面上的『重新築底期』。

類似的狀況也發生在芝商所的微型白銀期貨（商品代碼：SIL）上，白銀也自2025年10月初的低點每盎司46.285美元，一度衝到2026年1月29日的121.765，隨即跌至2月2日的71.15，顯示出在話題與市場情緒變化時，金銀很容易被帶動影響。

圖二：微型白銀期貨日K。資料時間：10/1~2/5，資料來源：CME

從高點121.765回落至71.15，顯示回撤幅度已超過30%，同樣進入了技術面上的『重新築底期』。

在歷經這樣大幅修正後，後續影響黃金白銀趨勢的觀察重點大致有三個，第一個是最重要的地緣政治題材，由於川普對格陵蘭的野心不小，目前北約各國是將它帶回談判桌，如果哪一天再度對此議題加大力道，如宣稱要派兵奪取或是加徵關稅，就是避險題材發酵時刻，另外伊朗與俄羅斯等變化也有影響。

第二是美國貨幣政策前景變動，由於華許雖被提名，但目前參議院暫時不往前推進人事案，加上鮑爾有可能續任理事等都讓貨幣政策路線不明，如果確立鮑爾將退場加上新的理事能順利推動降息，也會是黃金白銀的多頭動力。

最後就是各國對於分散美元資產的推進程度，由於美國公債近期受到川普與美國財政風險的影響，各國紛紛將央行的資產配置更加多元化，黃金就是一個重要的資產，但因為近期漲多也會降低一些買盤，如果適度拉回反而可以提供進場意願，只是也要留意如果美國通膨回升，可能推動聯準會立場轉鷹，金價仍有繼續修正的風險。

投資朋友如果有投資黃金白銀的相關需求，除了常見的實體持有與ETF外，若是手上需要避險的部位較大，可考慮利用上述的微型黃金與白銀期貨作為低成本且高流動性的商品使用，目前相關期貨槓桿倍數低，可以承受較大市場動盪而避免被掃出場，例如擔憂川普政策並動或是伊朗局勢不明，想替手上股票避險或是地緣政治衝突預作準備，但不需要實際持有貴金屬時，就可以短線配置來對沖波動。

若是對於金銀的波動性尚不熟悉，可以先從1盎司黃金期貨（商品代碼：1OZ）開始。它的合約規格更小、波動跳動更溫和，非常適合作為認識貴金屬市場規律的「起點」。透過小部位的練習，您可以先磨練對市場節奏的感覺，避免在震盪行情中被情緒左右而忘了「資產配置、風險避險」的初衷喔。

