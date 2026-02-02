金銀比特幣暴跌逾10-30% 《富爸爸窮爸爸》作者清崎：這是「特賣會」
[Newtalk新聞] 黃金價格上週五單日重挫近9-11%、今天（2日）續跌5-10%；白銀更慘烈暴跌26-31%、單日一度重挫逾15-16%；比特幣則從高點回落逾30%、周末跌破8萬美元、目前徘徊在74,000-77,000美元區間。暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在社群平台「X」發文，將這波金融資產崩盤視為「特賣會」，強調富人會趁機大買，而窮人則恐慌拋售。他表示自己正「持現金在手」，準備大量購入更多黃金、白銀與比特幣，並問讀者：「你打算怎麼做？」
清崎在貼文中比喻，窮人在沃爾瑪（Walmart）特價時會衝進去搶購，但當金融市場出現「特賣」（即崩盤）時，卻選擇賣出逃跑；相反，富人則趁低點進場買進。他寫道：「金、銀及比特幣市場剛剛崩盤……我正持現金等待開始購買更多……這是富人與窮人的差異。」此文獲得逾11,900個讚、近88萬瀏覽，引發熱議。
這波賣壓源於多重因素，包括美元走強、獲利了結、槓杆部位強制平倉，以及地緣政治緊張與財政政策不確定性。貴金屬先前因通膨避險需求創下歷史新高（金價一度逼近5,000美元、白銀突破100美元），如今快速回檔，部分分析師稱為「擁擠交易」解體與去槓杆效應外溢，連帶拖累股市期貨與加密貨幣。比特幣周末續跌，市場市值蒸發數百億美元，顯示「硬資產」類別全面承壓。
清崎長期倡導投資黃金、白銀與比特幣作為對沖法定貨幣貶值的工具，並多次預測經濟危機。他先前曾喊出黃金達27,000美元、白銀2026年可能衝至200美元、比特幣250,000美元等大膽目標，強調崩盤正是財富從窮人轉移到富人的機會。儘管他一貫風格樂觀看多「真實資產」，但也曾澄清未賣光白銀持股（僅部分比特幣與黃金換購房產），並堅持不因短期波動改變策略。
貼文引發兩極反應：支持者認同「買低賣高」心態，計畫跟進加碼；批評者則指出清崎多年來屢次預測「史上最大崩盤」卻未全中，認為此類言論可能為吸引流量或推廣書籍/課程，忽略一般投資人難以承受劇烈波動、缺乏流動性優勢的現實。市場是否已觸底反彈、或僅為暫時修正，仍充滿不確定性。
※Newtalk提醒您：投資決策涉及風險，建議依個人財務狀況、風險承受度與專業意見評估，勿單憑單一觀點行動。
