金銀漲幅達46年新高 專家：金價明年上看5000美元

國際貴金屬價格不斷瘋漲，金價明年有望突破5000美金。 (示意圖／PIXBA





國際貴金屬價格繼續連日走勢上揚，今（25）日黃金現貨一度衝上了每盎司4530美元（折合台幣約14萬2千餘元）之後落到4504美元左右，在4500美元大關穩住，分析師預期明年金價有望上探5000美元。

根據美國媒體報導，今日美國2月期貨黃金價格同樣上漲0.7%，一度達到每盎司4535.2美元，收在每盎司4535美元；白銀也首度突破每盎司75美元，過去一年間黃金漲幅累計超過70%、白銀漲幅逼近160%，雙雙都創下46年來的新高價格。

分析師說法

分析師指出，貴金屬價格走高的因素包含年底資金流動性偏低，加上市場對於美國長期降息的預期、美元走弱，近期地緣政治風險再度升溫等。分析師認為動能型與投機性資金持續湧入，將黃金推向新高點，明年第一季有可能衝上每盎司5000美元左右，白銀也可能同步走高至每盎司90美元左右。

另外，除了黃金之外，鉑金表現比白銀更加亮眼，今日鉑金現貨價也一度達到歷史新高，達到每盎司2429.98美元，雖隨後就下跌到2393.4美元，過去一年的漲幅來到165%。