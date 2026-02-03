金銀與比特幣價格崩！富爸爸作者：入場時機

▲貴金屬與加幣貨幣市場正經歷劇烈震盪，貴金屬在經過史詩級調整後，今（3）日有所回穩，國際現貨黃金價格早盤一度上漲超過4％、白銀價格也漲了8％，略微收復之前的失地。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 貴金屬與加幣貨幣市場正經歷劇烈震盪，貴金屬在經過史詩級調整後，今（3）日有所回穩，國際現貨黃金價格早盤一度上漲超過4％、白銀價格也漲了8％，略微收復之前的失地。而比特幣則在跌破8萬美元大關後，跌幅有所收斂，目前持續在7萬8000美元區間盤整。對此，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，黃金、白銀、比特幣大跌正是「金融資產市場打折」的時候，稱自己手裡拿著現金準備買入逢低搶進更多金銀比特幣資產。

羅伯特清崎2日在社群平台X發文，指出富人與窮人的差別就是，「當沃爾瑪打折的時候，窮人會蜂擁而至，瘋狂搶購。然而，當金融資產市場暴跌、也就是崩盤時，窮人會拋售逃竄，而富人則會衝進去買買買」。

羅伯特清崎表示，「黃金、白銀和比特幣市場剛剛崩盤、也就是打折，而我正在等待，手裡拿著現金，準備趁機買入更多黃金、白銀和比特幣。你又會打算怎麼做？」

其他專家怎麼說？

羅伯特清崎一直都是知名的黃金、白銀和比特幣信徒，長期呼籲投資人買進黃金、白銀和比特幣，鑑於貴金屬市場近年來的強勁表現，若聽從羅伯特清崎的建議確實可以拿到可觀回報，至於比特幣的話，變動就比較劇烈，若是去年才進場，那麼現在帳面上應該都是處於虧損狀態。

市場分析師波普（Michael van de Poppe）表示，比特幣在週末時承受了最初的衝擊，但之後進入盤整，因為大宗商品承受了更沉重的打擊。他指出，加密貨幣歷來在修正期間會跟隨大宗商品走低，只有在大宗商品明確築底之後，才會出現相對優於大盤的表現。

市場分析師紐納（Ran Neuner）表示，比特幣自去年10月10日以來就已經進入熊市。紐納以四年週期作為基本情境，認為市場底部可能要到2026年10月左右才會形成。紐納預期比特幣底部價格可能會落在5萬7000～6萬9000美元區間。

而在貴金屬市場方面，日本Market Strategy Institute的代表龜井幸一郎表示，「由於暴漲暴跌的幅度較大，調整時間有可能會延長」，但他認為「從長期來看，上升趨勢沒有改變」。

富國銀行的分析師克朗克（Darrell Cronk）則指出，「大宗商品的價格波動更多源於薄弱或槓桿頭寸的倉位出清，而非基本面邏輯的改變。這是一個需警惕市場脆弱性與極端情緒的時刻」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



