金銀銅齊跌！FOMO情緒 虛幣圈逾42萬人爆倉

連日大漲的黃金瞬間暴跌9.5%，失守5千大關。（圖／東森新聞）





貴金屬價格閃崩，美國總統川普宣布聯準會前理事華許將成為下任聯準會主席，市場憂心他對美元與通膨將持偏鷹立場，出現華許效應拋售、金銀比特幣價格暴跌的情況，而麻吉大哥黃立成的加密貨幣帳戶也只剩65.7萬！

藝人麻吉大哥黃立成投入加密貨幣市場，最高紀錄一夜大賺台幣近2億，沒想到如今再爆出他的加密帳戶，已經被強制清算241次，截至2日，麻吉大哥的加密帳戶餘額只剩下2萬815美元，相當於台幣65.7萬。

藝人黃立成（2018）：「賺錢方法當然就是認真一點，不要每天顧著玩。」

真的就是不能每天顧著玩，因為看到比特幣，短期波動真的大幅暴跌，1日跌破關鍵的8萬美元門檻，乙太幣也同時下挫，盤中一度跌破2400美元，加密貨幣殺盤盡出，已經有超過42萬人爆倉，損失高達台幣812億元，整體市場總市值蒸發了台幣3.48兆。

財富管理公司執行長Josh Brown：「大量未經專業訓練的資金投入其中，並被大量槓桿所利用，然後就爆發了，這就是它的運作方式，這在很多方面都令人震驚。」

推測主因就是受到美國總統川普提名，對貨幣政策偏鷹派的前聯準會理事華許出任新任主席，不只幣圈，貴金屬也大逃殺，連日大漲的黃金瞬間暴跌9.5%，失守5千大關，白銀單日跌幅就達到27.7%，創下有史以來單日最深跌幅，甚至最悲觀情境，預測白銀價格，將下探到每盎司68美元。交易平台高級分析師Kyle Rodda：「它就像戳破泡沫的針一樣，所以突然之間，我們經歷了一次大規模拋售，因為那些投機者基本上都被強制平倉。」

越南民眾趁著金價大跌瘋狂搶買，多數分析師認為，長期看央行買盤和避險需求仍在，畢竟回顧整個1月，金銀價分別漲17%和39%。目前小額資金在FOMO情緒下，開始撤出貴金屬市場，劇烈波動下，投資人還是得留意高檔震盪的風險與衝擊。

