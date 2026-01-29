金銀雙漲！ 馬年套幣2450元漲36% 搶購仍大排長龍

台北市 / 綜合報導

回到台灣，央行推出史上最貴「丙午馬年生肖紀念套幣」，每套售價2450元，雖然比去年大漲36%，仍吸引大批民眾搶購。台銀官網5萬套配額已全數完成繳款，傳出超額認購超過1萬套，有四萬套，分配給民眾臨櫃購買，許多民眾半夜就來排隊！

排隊民眾說：「我今年屬馬，因為我屬馬。」屬不屬馬大家都來數錢，數什麼錢丙午馬年生肖紀念套幣，許多人大半夜趕來馬不停蹄，排隊千軍萬馬，從台灣銀行門口排排排繞了一大圈，排了多少位大會報告多到看不到下面一位，但一馬當先的不是老馬識途，而是半夜一點就來排隊的初生之犢。

排隊大學生說：「第一次排就排第一個，因為沒概念就想說早點來，怕搶不到，我們帶了食物，少帶了棉被，對，少帶了棉被就可以這邊睡覺。」9點一到大門一開，兩位大學生馬到成功第一位，開心的展示他們從天黑等到天亮的光榮戰果，會這麼多人徹夜排隊搶購，因為國際金銀價格飆漲，央行推出丙午馬年生肖紀念套幣，算是史上最貴每套售價2450元，雖然比去年大漲36%，還是擋不住搶購的腳步。

台銀副總戴士原VS.發行部經理陳材燦說：「去年蛇年好像沒賣完，到10月還沒賣完，一部分又繳回去央行，對。」宜蘭的台灣銀行一早也是大排長龍，外面的風很冷想要的心很熱，央行這次發行九萬套，網購五萬套全完售，四萬套台銀各分行臨櫃販售，一人限購兩套，台銀外頭，高價收購的買家早已恭候大駕。收購買家說：「覺得賣的機率還是很大，因為套利的人很多，過去很多人都是虧錢，虧錢出來賣，現在是套利的人。」

馬年套幣設計亮點，銀幣正面是鍍金奔馬圖，背面首度刻鑄台北101跨年煙火，面額10元的銅合金幣，正面是幾何風格馬匹設計，背面是色彩繽紛的繡球花，熱熱鬧鬧迎接馬上賺錢有錢花。

