金銀飆漲馬年生肖套幣史上最貴 央行：避免套利

貴金屬黃金、白銀在2025年都大幅上漲，銀價漲幅超過1倍。中央銀行今天(6日)宣布第三輪「丙午馬年生肖套幣」開賣，價格新台幣2,450元，比前一年的蛇年貴近3成。央行發行局長鄧延達表示，央行販售生肖套幣主要是服務民眾，若價格不符合市價，會讓外界有套利空間，並非央行所樂見。

由中央銀行發行的第三輪「丙午馬年生肖套幣」6日正式亮相。套幣由面額新臺幣100圓銀幣以及面額新臺幣10圓的銅合金幣各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面則以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。

央行生肖套幣含有貴金屬，2025年黃金上漲超過6成、白銀價格上漲超過1倍，馬年生肖套幣價格也跟著水漲船高。如果以前一年來看，蛇年套幣1,900元，馬年則大漲至2,450元，上漲將近3成。

央行發行局長鄧延達表示，丙午馬年生肖套幣上漲，央行也是「迫不得已」。他說明央行製作的生肖套幣是為服務民眾，不在於賺錢，若價格太低、不符合市價，會讓外界有套利空間，並非央行所樂見。鄧延達說：『(原音)為什麼訂那麼高的價格，如果價格太低，這個銀料的材質，它本身市場價值若高於套幣的售價，會產生套利的空間，不是我們樂見的。因為我們銷售套幣是在過年的時候，讓大家有一個饋贈或收藏的紀念品，不是給大家去套利。但銀價飆漲成這樣子，我們也不得不反應市場價格。』

央行也強調，每年的套幣發行價都接近製作的成本，且由於馬是國人喜歡的生肖，代表「龍馬精神」，對華人來說意喻吉祥，發行的數量也達到9萬套，比前一年蛇年多出1萬套。此次銷售採「網路預購」5萬套及「臨櫃銷售」4萬套兩種方式，民眾可以在6日上午10時起至12日止上網預購，或於1月29日起前往台灣銀行各分行臨櫃購買，每人每次限購2套。(編輯：沈鎮江)