金銀ETF率先飆新高！外資喊2026黃金上看5字頭 成資產配置關鍵

【記者呂承哲／台北報導】美國與委內瑞拉衝突、烏俄戰爭升溫，帶動避險資產表現，黃金、白銀再受市場降息預期提升，推動現貨價格衝破4400元、70元新高，同步帶動期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）23日同飆，雙雙刷下新高價紀錄。

法人分析指出，黃金結束 10 月下旬以來的整理修正後，已重回創高走勢，技術面壓力明顯消化，加上各國央行持續加碼黃金部位、美國就業市場降溫支撐聯準會維持寬鬆政策，以及貨幣供給量擴張，促使資金尋求具保值特性的資產，皆成為金價中長期上行的重要推力。同樣受惠於此趨勢的白銀，因 AI 與工業需求強勁，全球已連續五年供給吃緊，今年以來漲幅超過 140%，進一步強化貴金屬多頭格局。

外資機構亦普遍看好後市，高盛預估明年金價有機會上看 4,900 美元，摩根大通則認為可達 5,055 美元，並預期 2027 年不排除挑戰 5,400 美元；德意志銀行、瑞士銀行與法國興業銀行也同步預期金價有望叩關 5,000 美元。橋水基金創辦人Ray Dalio與Ken Griffin亦指出，在當前環境下黃金的安全性可能優於美元，建議資產配置中納入一定比重。

反映在市場面，今年國內黃金相關 ETF 表現火熱，00635U、00708L、00738U 規模與受益人數均出現倍數成長。法人認為，多數投資人目前資產配置仍偏重台股、低配黃金，隨著美元偏弱、降息循環再啟與地緣政治風險升溫，黃金避險能見度有望優於債券，建議可透過定期定額或單筆方式布局元大 S&P 黃金（00635U），平衡投資組合風險。

