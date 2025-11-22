金錢消失不是詐騙！8旬母1原因一年內花850萬 兒發現背後真相震驚

財經中心／王文承報導

一名男子發現87歲母一年內提款紀錄高達850萬日圓，雖確認非詐騙，但母親對這些款項卻完全不記得，顯示記憶力已出現衰退。（圖／翻攝自PIXABAY）

兒女忙於工作與家庭照顧，許多高齡父母的金錢管理問題逐漸浮現。除了容易遺失存摺、提款卡，甚至遭詐騙外，也有人因認知功能下降、記憶力衰退而出現無「不記得是否有提款」或「支出的用途」，引發家庭爭吵。日本東京一名52歲上班族岡本健一（化名）就親身經歷這種情況，他發現87歲母親良子（化名）過去一年內提款紀錄高達850萬日圓（約174萬元新台幣），雖確認非詐騙，但母親對這些款項卻完全不記得，顯示記憶力已出現衰退。

廣告 廣告

8旬母1原因一年花850萬 兒發現真相震驚



根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一去年底回老家時，母親將存摺交給他，希望協助補登。他原以為母親的退休金每月約8萬日圓（約1.63萬元新台幣），且房子自有，無需付房租水電，存款應仍充足。沒想到補登後才發現過去一年內，母親多次提領存款，且每筆都清楚列於明細，包括ATM提款、金融卡提款與櫃台提款，甚至每月數十萬日圓被提領，但母親對用途卻完全模糊，回答「不太記得了」。

健一初時擔心母親遭詐騙或盜用，但仔細調查後發現，這些提領全屬合法，母親也多為獨自提款。他回想母親近期健忘增加，例如重複購買食物、搞錯日間照護預約，因此認為金錢管理問題與認知功能下降有關。健一強調，母親一向節儉，從不大手大腳，餘額減少至此，家人竟未察覺。

報導指出，高齡者「金錢消耗過快」不等於浪費，而可能是認知能力下降導致金錢感知遲鈍。失智症前期，也就是輕度認知障礙（MCI）階段，就可能出現管理財務的困難，包括重複購買同樣物品、忘記是否付款、或受推銷誘惑購物等行為。

健一與親戚商量後，決定透過日本「成年後見制度」協助母親管理財產。該制度由家庭法院指派後見人，協助或代為處理財產與契約事宜，2022年度申請件數已達約25萬件。健一表示，如果沒有人發現，母親的退休金可能會完全耗盡，也讓他深刻體會到「看看存摺」的重要性。

專家建議，隨著高齡者越來越依賴儲蓄生活，定期檢視父母的金錢管理，是進入照護前的重要課題。無論是返鄉探親，或幫父母更新存摺，只要稍作確認，就能成為守護家庭安全的第一步。

更多三立新聞網報導

外送員更賺了？專法草案出爐 最低報酬、保險全面升級

鑰匙都還沒握熱！他剛交屋遭房仲電話轟炸「有人想看房」 內行人揭真相

看86年徵才廣告！她好奇32K工作誰在做？一票人苦笑：開這1網站就秒懂

尪泡湯遭兄弟狂拍裸照！人妻傻眼「男以理解」 一票人笑翻：妳是煙霧彈

