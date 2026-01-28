金錢豹涉勾結酒商逃稅！總裁潛逃美國1105天遭逮 法院裁定羈押禁見

台中金錢豹酒店。（圖／報系資料照）

台中地檢署偵辦金錢豹酒店與國泰洋酒勾結逃漏稅案，已起訴47人。不過，金錢豹創辦人袁昶平之子、現任總裁袁復邦自2023年初潛逃美國，近日透過律師表示願意投案，經2次轉機返台，昨天（27日）抵達台中機場後遭逮捕。台中地檢署今天（28日）向法院聲請羈押禁見獲准，結束袁復邦長達1105天的逃亡生活。

台中地檢署於民國112年3月及6月間，分別就中部地區多家大型酒店，包含金錢豹集團、海派酒店集團等，涉嫌使用國泰洋酒股份有限公司及冠昌洋酒有限公司負責人劉榮祺、鵬馳有限公司負責人陳陞珒設立之連城洋酒有限公司等4間公司之刷卡機與發票，藉此規避營業收入申報，涉有重大逃漏稅捐情事，依法展開偵辦。

經查，酒商被告劉榮祺、陳陞珒及金錢豹集團實際經營者即被告袁昶平等共47人，涉犯稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐及刑法第165條之湮滅證據等罪嫌，業經台中地檢署檢察官提起公訴。

偵辦期間，袁復邦於112年1月18日搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年餘，其於昨天返臺入境時，旋即為警緝獲到案。經解送台中地檢署，由檢察官訊問後，認袁復邦涉犯稅捐稽徵法第41條之詐術逃漏稅捐、商業會計法第71條第1款、第5款之明知不實填載會計憑證並以不正方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，於今日向臺中地方法院聲請羈押禁見獲准。

中檢強調，為強化打擊地下金融活動，並徹查重大逃漏稅捐之經濟犯罪案件，本署將持續秉持「有據必查、違法必辦」之原則，結合財政部中區國稅局，全面清查本案所涉相關不法逃漏稅捐情事，積極查扣及追繳犯罪所得，以有效打擊不法地下經濟，維護租稅公平與全民利益。

