金錢豹涉逃漏稅！創辦人兒子逃美國遭逮 收押禁見

金錢豹酒店創辦人袁昶平(中)涉逃漏稅，兒子袁復邦逃亡3年後返台遭押。 資料照片



台中地區知名的酒店集團「金錢豹」，曾是全台最有知名度的酒店，因進出人士複雜，數度成為社會新聞的常客。不過，台中地檢署2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，發現金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定1億元交保。被檢方認定為共犯的袁昶平之子袁復邦，偵辦期間已逃往美國，昨天（1／27）入境後立刻遭檢警緝捕到案，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，2023年時分別搜索中部地區多家大型酒店，包含金錢豹集團等，涉嫌使用國泰洋酒公司劉姓負責人等4間公司的刷卡機與發票，藉此規避營業收入申報，涉有重大逃漏稅捐等情事。檢方以涉犯稅捐稽徵法第41條第2項的加重詐術逃漏稅捐、刑法第165條的湮滅證據等罪，起訴涉案袁昶平等47人，目前正在台中地院審理中。

袁昶平之子袁復邦2023年1月18日搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年餘，昨天（1／27）返台入境時，遭檢警緝獲到案。

檢察官訊問後，認定袁復邦涉犯稅捐稽徵法第41條之詐術逃漏稅捐、商業會計法第71條第1款、第5款之明知不實填載會計憑證並以不正方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，今天向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

