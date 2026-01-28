金錢豹涉逃漏稅4.8億 創辦人袁昶平長子潛逃3年返台遭收押

台中金錢豹酒店集團創辦人袁昶平涉嫌逃漏稅被起訴，其長子也在逃亡3年多後被羈押。（取自台中金錢豹臉書）





台中金錢豹酒店集團創辦人袁昶平，2023年被控涉嫌勾結國泰洋酒公司逃漏稅，遭台中地檢署起訴，身為共犯的袁昶平長子袁復邦，卻在檢方偵辦期間搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年多。直到昨天晚上才在返台入境時被捕，檢方複訊後，今（28日）向台中地院聲押禁見獲准。

國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店2023年1月涉嫌跳開發票隱匿稅額，遭檢警搜索，警方查獲國泰洋酒自2016年6月起，虛設公司向金錢豹等47家酒店供應空白發票、刷卡機等，其中，隱匿營業場所銷售額更高達22億，總計逃漏營業稅稅額共5億6880萬元、營利事業所得稅稅額2億1022萬元。

廣告 廣告

台中地檢署同年3月起訴國泰洋酒老董劉榮棋等25人，接著針對金錢豹等酒店發動多次搜索行動，同年4月底，金錢豹創辦人袁昶平等8人遭聲押禁見，袁被收押54天，直到6月20日才以1億元交保，檢方隨後於6月28日起訴袁昶平等27人。

而袁昶平長子袁復邦從2020年起，即掛名金錢豹集團總裁，袁昶平則轉居幕後，但仍為實際經營者。袁復邦在案發後，於2023年1月18日潛逃出境到美國，遭檢方發布通緝，他逃亡3年多後，於昨天入境時遭逮捕，解送台中地檢署。

經檢察官訊問後，認被告袁男涉犯《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，今向台中地院聲請羈押禁見獲准。（責任編輯：殷偵維）

