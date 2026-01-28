金錢豹總裁涉案潛逃出境3年 昨搭機返台遭逮羈押禁見
台中地檢署2023年偵辦金錢豹酒店與酒商涉逃漏稅案，金錢豹酒店總裁袁姓男子涉案搭機潛逃出境未到案遭通緝，昨日他搭機返台即遭逮捕移送中檢，今檢方複訊後法院裁定羈押禁見。
回顧此案，台中地檢署2023年3月及6月間偵辦台中多家大型酒店利用國泰洋酒公司劉姓負責人名下等4間公司，規避營業收入申報逃漏稅，全案共47人遭起訴，其中包括知名金錢豹酒店也在內。
金錢豹創辦人袁昶平兒子袁復邦自2020年開始掛名集團總裁，案發後2023年1月18日搭機潛逃出境前往美國，因遲未到案遭檢方發布通緝長達3年，昨（27）日他搭機返台入境時遭警方逮捕到案移送中檢。
案經中檢承辦檢察官複訊後向台中地院聲請羈押禁見，法官認為他涉犯稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌重大，有串證、滅證之虞及逃亡事實，今日裁定羈押禁見。
