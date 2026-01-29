金錢豹總裁涉逃漏稅 逃美1105天返台投案遭收押

台中市 / 綜合報導

台中金錢豹集團總裁袁復邦，涉及洋酒逃漏稅案，潛逃美國3年多，昨(28)日返台投案，他一到台中機場就被逮捕，檢察官認為，袁復邦有勾串，逃亡，滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，而這起洋酒逃漏稅案，牽涉許多知名酒店，全案總共起訴47人。

身穿西裝頒發聘書，給學校新任的家長會長，這名男子袁復邦，曾經擔任台中葳格國際學校的董事與副總裁，也掛名金錢豹集團總裁，因為涉及洋酒逃漏稅案，潛逃美國1105天，27日晚間返台投案，在台中機場入境時當場被檢警逮捕，法官裁定羈押禁見。

葳格校方回應，袁復邦目前已經沒有擔任教育體系的董事和任何職務，他個人的司法案件與學校無關無法回應，袁復邦逃亡3年多，主要是因為，他擔任金錢豹集團總裁，是洋酒逃漏稅案檢警要查緝的核心人物，2023年地檢署偵辦國泰洋酒，勾結好幾家酒店共同隱匿營業額，逃漏稅高達7.3億元，他的父親金錢豹創辦人袁昶平，以及國泰洋酒的國泰洋酒老董劉榮祺，一度被法院羈押，最後都以1億元天價獲得交保。

但這段期間，袁復邦都沒有回國處理，後來他才透過律師具狀，向地檢署表明態度願意返台投案，檢察官偵訊後，認為袁復邦涉犯稅捐稽徵法商業會計法，罪嫌重大，而且有逃亡湮滅證據，勾串共犯以及證人之虞，有羈押之必要，昨日向法官聲請羈押禁見獲准，這起逃漏稅案檢察官總共起訴47人，台中地院正在審理中。

