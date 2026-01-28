金錢豹老董之子躲美通緝3年 昨入境遭逮聲押獲准

台中地檢署3年前偵辦國泰洋酒逃漏稅案，金錢豹老董之子袁復邦躲美通緝3年 ，昨入境遭逮聲押獲准。（本刊資料照）

台中地檢署3年前偵辦國泰洋酒逃漏稅案，搜索中部知名酒店金錢豹及老董袁昶平住處後，袁被羈押、後獲裁定1億元交保，袁昶平之子袁復邦風聞後，搭機離境、逃往美國，中檢發布通緝。上周袁的律師向檢方表示，本週一（26）將返國投案。袁遲至昨方返國，在台中機場入境當場被航警逮捕。經檢察官謝亞霓漏夜偵訊，今（28）日以違反稅捐稽徵法等罪，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，袁復邦躲藏在美國3年，不堪漂流，決定返國，上週透過律師向檢察官表示，他將於本周一，亦即1月26日返國投案，檢警等至1月27日（週二）方在台中機場見袁提著包包入境，隨即押解偵訊、收押。

2023年間，台中地檢署查獲洋酒商與酒店業者勾結逃漏稅案，同年3月，第一波起訴國泰洋酒公司董事長劉榮祺，與金悅都理容KTV等6家八大行業業者，涉嫌逃漏稅6億多元；同年6月再起訴金錢豹董座袁昶平等9家系列酒店（集團），共計27名負責人，涉嫌逃漏稅高達4億7000多萬元，台中地檢署依違反稅捐稽徵法等罪名起訴，並聲明沒收犯罪所得。

這些酒店的逃漏稅手法，是一般商店的營業稅稅率是5%，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種營業稅率為25%，涉案酒店、八大行業業者與鵬馳公司賴姓、陳姓負責人掛勾，由鵬馳公司開立空白發票，提供給金錢豹等9家酒店等八大業者，等同於酒客付帳給虛設公司，由其繳納5%營業稅，藉此逃漏高達20%稅額差額。袁到案後，檢方將就其涉案部分，進行偵辦，追加起訴。

