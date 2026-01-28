金錢豹逃稅案 少東返台投案羈押禁見
國泰洋酒公司勾結台中金錢豹等酒店涉嫌逃漏稅案，台中地檢署於民國112年偵辦後，同年3月、6月先後依違反《商業會計法》等罪起訴金錢豹老董袁昶平等47人，同案列為被告的袁昶平兒子袁復邦案發前潛逃出境，遭中檢通緝3年後，袁復邦上周具狀向檢方表明願從美國返台投案，他27日搭機返台時遭警方逮捕到案，檢方複訊後28日向台中地院聲押禁見獲准。
一般商店營業稅為5％，夜總會、有娛樂節目的餐飲店為15％，酒家及有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，稅率則是25％。中檢112年間查出金錢豹、海派、金麗、海舞、自然風采、金萬豪等酒店使用酒商國泰洋酒公司提供的冠昌洋酒公司、鵬馳洋酒公司陳姓負責人設立的連城洋酒公司等4家公司刷卡機及發票，疑似讓酒客把錢付給洋酒公司，即酒客刷卡付的酒錢、刷卡機與匯款帳戶都在洋酒公司名下，以適用較低的5％稅率，逃漏20％稅率。
中檢偵查後，112年3月、6月依違反《商業會計法》以及《稅捐稽徵法》等罪起訴袁昶平等47人，並向台中地院聲請宣告沒收犯罪不法所得，同案被告袁復邦，因在112年1月18日就搭機潛逃出境，逃亡美國3年多。
據悉，袁復邦上周透過律師具狀向台中地檢署表明願意返台投案，原預計26日抵台，受美國大雪影響致航班延誤，27日才抵台，一入關即遭航警逮捕，解送台中地檢署歸案。
檢方複訊後，認袁復邦涉犯《稅捐稽徵法》詐術逃漏稅捐、《商業會計法》等罪，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，昨向台中地院聲請羈押禁見獲准。
