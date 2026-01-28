金錢豹酒店逃漏稅案 袁昶平兒子袁復邦潛逃3年返台收押禁見

金錢豹酒店涉嫌逃漏稅案，袁昶平的兒子袁復邦在2023年1月潛逃出境，昨天返國在機場遭逮，中檢向法院聲請羈押禁見獲准。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署2023年3月及6月間，針對中部金錢豹、海派等多家大型酒店，涉嫌與國泰洋酒公司劉榮祺、鵬馳公司負責人陳陞珒勾結，藉此規避營業收入申報，涉嫌逃漏稅，已經依加重詐術逃漏稅捐、湮滅證據起訴劉榮祺、陳陞珒和金錢豹負責人袁昶平等47人，不過袁昶平的兒子袁復邦潛逃出境長達3年，昨天搭機返台當場遭逮捕，台中地檢署並向法院申請羈押禁見獲准。

中檢指出，該案逃漏稅手法，一般商店的營業稅稅率是5%，酒家與有陪侍服務的茶室、咖啡廳、酒吧，特種營業稅率為25%，涉案酒店、八大行業與國泰、鵬馳洋酒公司掛勾，由鵬馳洋酒公司開立空白發票，提供給金錢豹等業者，等同於酒客付帳給鵬馳洋酒公司，由鵬馳公司繳納5%營業稅，藉此逃漏高達20%稅額差額。

廣告 廣告

偵辦期間，袁昶平的兒子袁復邦在2023年1月18日搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年，昨天(27日)搭機返台入境時，在機場遭警方緝獲到案，經解送台中地檢署，由謝亞霓檢察官訊問後，認袁復邦涉詐術逃漏稅捐、商業會計法之明知不實填載會計憑證並以不正方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

【看原文連結】

更多自由時報報導

剴剴案》生前慘遭非人道凌虐 惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光

禍從天降！5噸怪手彎道噴飛 騎士慘遭重壓不治

台積電第1名！全球非美科技公司排行 台灣有「這麼多」公司上榜

不滿20歲男沒禮讓優先席 7旬翁出拳傷人被法辦

