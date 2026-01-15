金鍾國來台！主持《生存王2》前進花蓮 挑戰野外生存

韓國實境秀《生存王2》14日在花蓮縣開拍，主持人金鍾國與金炳萬、陸俊書、金泳勳當天在花蓮機場出席記者會。花蓮縣長徐榛蔚除歡迎製作團隊到來，也期望藉此次合作讓全世界看到花蓮的人文特色與壯麗美景。

金鍾國（左2） 14日 與金炳萬、金泳勳、陸俊書 出席 《生存王2》 開拍記者會 。（ 圖／ 童心娛樂提供）

由韓國朝鮮TV電視台製播的《生存王：部落戰爭》於2024年9月播出，當時找來李昇基、金炳萬等名人領軍，分為不同隊伍（體能、叢林、軍人、國家代表）在馬來西亞叢林中自給自足10天，角逐最強生存者，在韓國和台灣都引起關注，播出時在韓國創下有線電視平均收視率3.9%的收視佳績，也同時預告了第2季製播的誓在必行。

經過長達近1年半的企劃與田調，《生存王2》選定台灣做為節目的生存競技舞台，並在有著「台灣江原道」美稱的花蓮進行錄製。

金鍾國將在《生存王2》 挑戰野外生存 。（ 圖／ 童心娛樂提供）

2025年11月花蓮與可依航空合作開啟了「仁川直航花蓮」的航班，韓國朝鮮TV電視台總製作人也坦言，《生存王2》首集錄製地點選擇花蓮，就是看上新開了「仁川直航花蓮」航班的特點。主持人金鍾國與韓國隊參賽藝人金炳萬、陸俊書、金泳勳帶領拍攝團隊近百人，直接由首爾出發飛抵到花蓮僅花費1個半小時的航程，節省了過往只能從台灣其他城市搭火車或開車前往花蓮的交通時間，為節目拍攝爭取了不少作業時間，讓韓國團隊都忍不住盛讚：「實在是太便利了！」

《生存王2》 參賽藝人將進行為期10天的野外生存挑戰 。（ 圖／ 童心娛樂提供）

有別於《生存王》第1季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》別出心裁找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，4組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，節目內容結合體力、智謀與團隊合作，挑戰極限生存等奪旗競賽，選出生存最強隊伍；有趣的是，第2季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配上台灣的絕佳風景與風土民情，成為了《生存王2》最大的特色與賣點。

《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市3個城市進行取景拍攝，邀請觀眾們跟著4組共12位藝人們深入民間體驗最美的台灣人文藝術風景。

