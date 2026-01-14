金鍾國來台 見媒體被擋暖心喊「私訊我」

韓國實境綜藝《生存王》第2季邀請《Running Man》金鍾國、《叢林的法則》金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書、THE BOYZ金泳勳來台拍攝10天，4位韓星14日搭乘仁川直飛花蓮班機抵台，並在入境大廳舉辦開拍記者會，吸引近百名粉絲圍觀。金鍾國新婚後首度來台，親切回應記者恭喜，並笑說來台前就先搜尋健身房以維持運動習慣。

金鍾國用中文打招呼，表示很榮幸主持這個大製作，雖無法參與比賽，只能當主持人，仍心癢想下場。金炳萬、金泳勳與陸俊書則紛紛表示期待錄製，強調尋找食物與生存挑戰的重要性。陸俊書提到曾服役特種部隊，對生存經驗充足；金炳萬則分享10年野外求生經驗，自信花蓮豐富溪谷生態可補鰻魚，並教隊友技巧，引發金鍾國打趣虧是「指使」。

金泳勳坦言，偶像行程忙碌，體力方面不擔心，也會放下偶像包袱面對昆蟲和泥巴。金鍾國最想購買粉絲送過的肥皂作紀念，金泳勳期待品嘗台灣火鍋、牛肉麵，並帶剛收到的伴手禮鳳梨酥進叢林；金炳萬對花蓮自然景觀興奮，開玩笑說想在叢林蓋房子，「因為我沒辦法帶回去，這樣以後就能常來」，陸俊書則想撿貝殼作紀念。

此外，記者會因流程延誤，訪問時間縮短，當記者希望多問一題時遭韓方工作人員阻止，4位藝人仍表示願意回答，金炳萬甚至起身跳舞求情，現場氣氛一度尷尬，金鍾國則暖心表示「請私訊給我」來救場。