金鍾國嘉市拍「生存王2」 打趣稱吃美食找不到刷卡的店

金鍾國打趣說在嘉義市找不到刷卡的店，只好吃麥當勞。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕韓國朝鮮TV電視台大型實境節目《生存王》第2季在台拍攝，今天在嘉義市舉行殺青記者會，參與節目的台灣、韓國、日本、馬來西亞藝人同台為節目宣傳，主持人金鍾國分享在嘉市拍節目趣事，原本想吃在地美食，因找不到可以刷卡的店，最後吃了麥當勞。

除了金鍾國等藝人，嘉義市長黃敏惠、朝鮮TV電視台台長李承勳、台方製作人童心娛樂負責人童胤等人今出席記者會，李承勳表示，感謝觀眾支持，《生存王》第一季受到熱烈迴響，才有了第二季的拍攝，先後到台灣屏東、花蓮等地取景，拍攝行程來到嘉義市，進入節目尾聲，感謝黃敏惠的支持與協助。

廣告 廣告

嘉義市長黃敏惠(右8)今化身粉絲，歡迎來自韓、台、日、馬來西亞藝人到嘉義市拍攝節目，將嘉義市人文魅力傳播至國際。(記者王善嬿攝)

黃敏惠說，《生存王》第2季由韓國藝人金鍾國擔任主持人，還有台灣藝人曹佑寧、綠茶、徐愷；馬來西亞戴祖雄、培永、許亮宇；韓國金炳萬、陸俊書、金泳勳；日本福島善成、松島正平等卡司，後續會在國際影音平台播出，期待透過國際級綜藝節目播出，讓國內外觀眾看見嘉義市豐富的人文風貌與城市魅力。

市府觀光新聞處長張婉芬說，近年在韓國社群媒體上流行「台灣感性」，吸引關注的並非大型地標，而是街道巷弄、生活節奏與日常風景。嘉義市作為木都，保存許多老屋街區與貼近日常的城市樣貌，看似平凡的風景，其實正是嘉義最動人的地方，《生存王》節目透過鏡頭走進嘉義生活現場，讓國際觀眾看見一座不張揚、卻耐人尋味的城市。

韓國實境綜藝節目「生存王2」到嘉義市取景，今主持人金鍾國(中)等藝人同台出席殺青記者會。(記者王善嬿攝)

市府表示，近年持續推動影視產業發展，自2023年起推動「十大旗艦計畫—影視新協力」，整合跨局處資源，提供一站式協拍服務，並透過行政協調與拍攝支援，打造友善的拍攝環境，吸引國內外影視與綜藝團隊來嘉義市取景，讓城市故事被更多人看見。

【看原文連結】

更多自由時報報導

長子毀滅性爆料父母「虛假說謊」 貝克漢首發聲：孩子允許犯錯

年終破百萬、獎金灑62億！演藝圈最敢給的老闆是他們

12生肖最強能量年終獎！「尾牙轉運」動起來

巨石強森猛增13公斤變身傳奇冠軍 本尊傻眼飆罵他一分鐘

