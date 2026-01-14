金鍾國婚後帶隊攻台！韓綜《生存王2》花蓮開機 最怕沒健身房
韓國實境秀《生存王2》14日在花蓮舉行開拍記者會，主持人金鍾國率領韓國隊成員金炳萬、陸俊書，以及男團THE BOYZ成員泳勳一同亮相。金鍾國婚後首度來台，坦言第一次來花蓮最擔心沒有健身房，也不確定住處是否有健身設備，直言自己已經開始感到不安。
《生存王2》有別於第一季以韓國藝人及運動員為主的參賽陣容，這次別出心裁組成由金炳萬、陸俊書、THE BOYZ 泳勳組成的韓國隊，並加入台灣隊、日本隊、馬來西亞隊，共4組隊伍、總計12名參賽藝人。節目將進行為期10天的野外生存挑戰，內容結合體力、智謀與團隊合作，挑戰極限生存等奪旗競賽，最終選出生存最強隊伍。
韓國朝鮮TV電視台總製作人表示，《生存王2》首集錄製地點選在花蓮，正是看中新開的「仁川直航花蓮」航班。金鍾國與韓國隊參賽藝人帶領近百人的韓國拍攝團隊，從首爾直飛花蓮僅需1個半小時航程，省去過往只能從台灣其他城市搭火車或開車前往花蓮的交通時間，讓韓國團隊盛讚「實在是太便利了」。
節目將在花蓮縣、屏東縣、嘉義市3個城市取景拍攝。除了收錄各地具特色的壯麗山海景致，也將介紹台灣最知名的夜市文化及特殊的原住民文化，邀請觀眾跟著4組、共12位藝人深入民間，體驗台灣人文藝術風景。
金鍾國在記者會上分享，「第一次來花蓮，最擔心的是沒有健身房，也不知道自己住的地方有沒有，已經開始覺得不安了」。除了擔心沒有健身房，他也透露來台灣最想購買的伴手禮，是粉絲之前送過的肥皂，打算買來自用，也分享給親友。
金炳萬則幽默表示，擁有超過10年野外求生經驗的他來到花蓮覺得很熟悉，好像前世來過，「但前世看花蓮沒有那麼多雲，今天抵達時發現雲層很多」。更補充說自己沒有特別想帶伴手禮回韓國，反倒想在花蓮蓋房子，以後可以常來；此話一出，立刻被所有人虧這是違章建築。
THE BOYZ泳勳提到，雖然是偶像出身，但不要小看他，因為他也很厲害，並透露來台灣很想吃火鍋和牛肉麵。陸俊書則分享，看到花蓮有很多山和海，自己是和海有很特別緣分的人。
回顧前作，2024年9月播出的《生存王：部落戰爭》由韓國朝鮮TV電視台製播，當時找來李昇基、金炳萬等名人領軍，分為不同隊伍在馬來西亞叢林中自給自足10天，角逐最強生存者，並在韓國創下有線電視平均收視率3.9%的佳績。目前《生存王2》確定將於今年3月下旬在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出。
