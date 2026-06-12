金鍾國密抵台灣嗨翻了！穿宮廟背心捨不得脫 獲封「蛋白質怪物」笑翻
秋成勳、金鍾國參演的韓綜《真男人的旅行法》第二季，前天（10日）攜手新成員ZICO來台出外景，由於第一季《真男人的旅行法 in 九州》在friDay影音跟播，三人也特別造訪位在內湖的遠傳電信總部！
當三人現身拍攝地點時，現場早已聚集大批粉絲熱情迎接，歡呼聲此起彼落，氣氛宛如小型粉絲見面會，讓三人又驚又喜。
為了迎接三位來台拍攝，遠傳高層特別送上近年暴紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照三人鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鍾國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」。三人收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。
談及節目人氣，製作團隊也對《真男人的旅行法》在遠傳friDay影音創下的成績感到驚訝，甚至一度超越長年穩居平台綜藝人氣王的《Running Man》，讓身為兩個節目班底的金鍾國笑說「未來要更加努力」。
隨後遠傳再依照三人的個別喜好送上專屬伴手禮，包括秋成勳喜愛的鳳梨酥、金鍾國偏好的阿里山咖啡，以及送給ZICO的台灣知名噶瑪蘭威士忌，貼心安排讓三人驚喜不已。最後，遠傳再加碼頒贈象徵冠軍榮耀的紀念獎牌，也讓金鍾國感動直呼：「真的很感謝！」
《真男人的旅行法 in 九州》第一季全4集於遠傳friDay影音免費上架，第二季則將以台灣為背景展開全新旅程。秋成勳、金鍾國與ZICO將在台灣擦出什麼樣的火花，也讓不少觀眾相當期待。
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