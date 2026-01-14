金鍾國新婚後花蓮現蹤找健身房 《生存王2》觀戰：心癢癢

金鍾國來台拍攝《生存王2》。童心娛樂提供



韓國生存競技實境秀綜藝節目《生存王2》今（1╱14）在花蓮機場舉行首集開機記者會，主持人金鍾國率金炳萬、陸俊書、金泳勳現身，花蓮縣長徐榛蔚親自接駕，而這也是金鍾國去年9月與圈外女友閃婚後再度造訪寶島，受訪時對於被祝「新婚快樂」，他也開心地回「謝謝」，再被追問關於人生轉變的心境時卻被被擋下，金炳萬在旁直喊「沒關係」想讓媒體繼續問完，但最後仍匆匆結束訪問，金鍾國見狀暖心說：「請私訊我。」親切化解尷尬。

睽違近8年再度來台，金鍾國一現身就用中文親切地說：「大家好！我是金鍾國。」他坦言因要錄其他節目只能擔任主持人、無法參賽，笑說：「在旁邊看得心癢癢的。」

首次到花蓮，熱愛健身的金鍾國透露事前已先搜尋健身房，「因為不知道飯店裡面有沒有，所以有點不安」。金炳萬則搞笑說：「我前世來過，當時這邊一點雲都沒有，但這次雲很特別多，感覺很神奇，而且我前世很高，今生發育有點不好。」

男團「THE BOYZ」成員金泳勳被問參賽是否會有壓力？他坦言：「剛開始蠻有負擔的，但我其實滿懷期待。」並信誓旦旦表示：「我不睡覺沒問題，平時也一直在減肥，所以吃多少無所謂。」還說參加《生存王2》就是要把偶像包袱丟掉，「蟲啊、泥土啊都沒問題」。

花蓮縣長徐榛蔚（左起）、金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV導演尹志浩今出席《生存王2》首集開機記者會。童心娛樂提供

因為要餓著錄節目，金炳萬自豪很會覓食，但看著手上剛收到的伴手禮搞笑說：「我本來不想吃東西，但收到鳳梨酥，可以帶到叢林去吃。」被公審犯規，他則說：「這是人家的心意。」金鍾國則說：「反正餓我是絕對忍不了的，餓我會焦慮、肌肉會掉。」

金泳勳自信可以以當偶像的毅力在叢林生存：金炳萬則說自己體力可能跟不上，「但是我有2個隊員體力很好，我會把我的經驗傳授給他們」。秒被金鍾國虧：「那你不是使喚他們嗎？」他不甘示弱回：「如果我是使喚隊友的人，金鍾國是使喚4個隊員的人，因為他最厲害，我們這個節目好不好看、成功與否，其實全都在金鍾國身上。」

至於來台想吃什麼美食或帶什麼伴手禮回家？金泳勳秒回：「我想吃火鍋、我超愛吃牛肉麵，我會帶鳳梨酥回去。」金鍾國則想買粉絲之前送他的知名香皂，「我忘記名稱了，但我一定要找到這個東西買回去跟家人分享」。金炳萬又搞笑說：「我會在森林裡面蓋1座房子，經常來住。」《單身即地獄4》的陸俊書是UDT特種部隊出身，他表示：「我聽說這邊有山有海，海跟我有很深的淵源，我很想潛到很深的地方撿特殊的貝殼作為來花蓮的紀念品帶回家。」

《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市取景，除收錄3城各具特色的壯麗山海美景外，也將介紹夜市及原住民文化，3月下旬在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

