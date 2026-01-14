金鍾國新婚後首度來台錄節目 記者會見媒體被擋救場：私訊我

花蓮縣長徐榛蔚（左起）、金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩出席《生存王》第2季開拍記者會。（童心娛樂提供）

韓國實境綜藝《生存王》第2季找來《Running Man》金鍾國、《叢林的法則》金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書、男團THE BOYZ成員金泳勳來台拍攝10天，4位韓星今（14日）下午搭乘仁川直達花蓮班機抵台，一下機就在入境大廳舉辦開拍記者會，吸引近百名粉絲圍觀，金鍾國是新婚後首度來台，聽到記者恭喜時，他也不忘回「謝謝」，展現親民風範，首次來花蓮，金鍾國健身狂人設不倒，笑說，有事前搜尋了健身房，「因為不清楚飯店裡面有沒有」。

值得一提的是，由於記者會流程延誤，原訂約20分鐘的訪問時間被大幅壓縮，當最後記者希望能再多問1題時，卻遭工作人員出面阻止，4位藝人聽到後紛紛表示「可以回答」，金炳萬更直接起身跳舞替記者求情，笑喊「沒關係！沒關係！」試圖緩和氣氛，然而當記者實際提出問題後，該題原本就在訪綱之中，卻仍遭韓方工作人員阻擋、不予翻譯，現場一度陷入尷尬氣氛，金鍾國金鍾國仍維持親切態度，主動對記者表示：「請私訊給我。」為場面收尾。

金鍾國今一現身就用中文打招呼：「大家好！我是金鍾國。」也很開心一下機就見到這麼多粉絲熱情迎接，「來到這裡主持這麼大的節目，很榮幸，我會努力，很感謝大家幫助我們如此大製作的節目順利進行。」此次因有其他節目錄製行程無法參與拍攝，僅擔任主持人，他坦言「確實心有點癢癢的」，很想親自下場比賽。金炳萬同樣心情很好：「非常感謝大家幫助我們錄製。」金泳勳也直呼：「能來這裡參與錄製真的很榮幸。」

金炳萬認為最重要的就是餓，自豪不僅很會覓食，且光是看身高就知道他很能挨餓，金泳勳也附和：「希望一起錄節目可以學到很多，我也抓到關鍵點就是餓，我會跟前輩一定好好尋覓食物。」陸俊書則表示：「我雖然是藝人，但之前在特種部隊服役過4年，我對生存很熟悉，也很期待這次錄製，金炳萬隊長很有經驗，我覺得我能學到更多，希望能給他最好的輔助。」

金炳萬笑說第一次來花蓮，卻像是前世來過，「前生的時候一點雲都沒有，這次來有點雲，很神奇。」還自嘲前世長得很高，今生卻變矮了，他也分享自己有超過10年的野外求生經驗，也對花蓮的自然環境相當有信心，直言這裡溪谷多、生態豐富，應該可以補到鰻魚烤來吃，「我傳授給這2個體力好的隊友方法」，立刻被金鍾國虧「你這不是在使喚嗎？」金炳萬立刻反嗆該節目成敗與否，「其實都在金鐘國身上」，因身為主持人的他「算是使喚4個隊伍的人 」。

金泳勳直言平時偶像行程忙碌，加上長期控制體重，「不睡覺、不吃太多對我來說都還可以。」但之後又改口說自己「戰力很弱」，一旁的金鐘國立刻接話笑說：金泳勳這樣的長相都會是活到最後獲勝的人，金炳萬也表示自己和偶像合作經驗豐富，認為外表亮眼的偶像其實往往很有韌性，也期待看到金泳勳在節目中展現反轉魅力，金泳勳則坦言，一開始確實感受到壓力，但能和這麼帥氣、厲害的前輩一起拍攝反而讓他很悸動，「我已經最好心理準備放棄偶像包袱了，蟲、泥巴都沒關係。」陸俊書則謙虛說已不在野外很久了，「可能比泳勳更弱」。

已經多次來台的金鐘國，這次最想買的伴手禮，是粉絲之前送過、相當有名的肥皂，「想自己用，也想送給親朋好友。」金泳勳則點名想吃台灣的火鍋與牛肉麵，還要把剛收到的鳳梨酥帶到叢林中，金炳萬表示「因為我沒辦法帶回去，還想在花蓮的叢林蓋房子，以後可以常來」，他急忙補衝只是看到自然風景就忍不住興奮，所以才一直開玩笑， 陸俊書則認為既然花蓮是聽說這是山和海同時並存的地方，「我跟海有很深的淵源，所以想撿個特別的貝殼作為紀念品帶回家」，《生存王2》3月下旬在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

