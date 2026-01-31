金鍾國突秘婚！首鬆口談圈外妻「真實身分」 豪砸62億買豪宅寵妻

記者陳宣如／綜合報導

49歲韓國人氣男星金鍾國於去年9月悄悄舉行非公開婚禮，娶回長期交往的圈外女友。對於妻子的身分，他一直保持高度低調，婚禮現場影像也幾乎未曝光。近日，他在固定主持的綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》300集特輯中，罕見首次談及妻子的身分及兩人的交往起點，分享從朋友到戀人的心動瞬間，吸引粉絲與網友廣泛討論。

金鐘國在節目中首度公開愛妻身份。（圖／翻攝自KBS）

節目中，金鍾國與同班底全炫茂、金淑一同回顧戀愛與婚姻觀。全炫茂好奇詢問：「哥，你原本是不婚主義，是因為遇到對的人才結婚，還是本來就打算結婚才遇到她？」金鍾國直言：「我一直覺得『必須結婚』，而且要以我理想中的方式結。」金淑進一步追問：「所以她是『在這個時候出現』的嗎？」金鍾國透露，婚前就已經認識妻子，最初只是把對方當作妹妹看待，「但某個瞬間突然覺得……和這個人結婚的話，應該會很幸福吧！」於是他主動告白，開始交往。全炫茂幽默補充：「是女性朋友變成女人的感覺嗎？」金鍾國笑而點頭認同，展現罕見羞澀與浪漫的一面。

全炫茂（右）問金鍾國（左）原本是否為不婚主義，金鍾國坦言自己必須結婚，並透露原先只把妻子當作妹妹看待。（圖／翻攝自KBS）

關於妻子的背景，金鍾國僅透露她為圈外人士，未公開其他細節。先前有媒體與網友推測，她可能曾在美國生活，甚至傳出為38歲某化妝品公司高層，但金鍾國未正面回應。婚禮也同樣低調，僅邀請雙方親友各約50人，共計約百人出席。據悉，為了與妻子共築新家，他在首爾江南論峴洞購入頂級住宅，斥資約62億韓元（約新台幣1.3億元），打破外界對他「省錢一哥」的印象，也被視為對妻子的寵愛表現。

金鍾國在節目首度公開與妻子原本就是朋友。（圖／翻攝自SBS）

