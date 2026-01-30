金鍾國老婆是誰？49歲「能力者」瞞5個月終於鬆口 新婚妻「身分」首曝光

結婚5個月的金鍾國首度鬆口，談論新婚妻子的身分。翻攝KBS

49歲的「能力者」金鍾國去年9月升格人夫，終於擺脫「黃金單身漢」標籤的他，難得在《屋塔房的問題兒童們》聊起新婚嬌妻，吐露「婚頭」的關鍵瞬間！

該節目在300集特別企劃，找來全炫茂擔任嘉賓，由於全炫茂與金鍾國年紀相仿，卻遲遲未婚，48歲仍在主持《我獨自生活》。全炫茂也特別在節目中向大他1歲的金鍾國討教：「哥是遇到對的人，才決定結婚？還是本來就有結婚打算，在那個過程中遇見她的？我真的很好奇。」

金鍾國吐婚姻觀：確信自己會結婚

金鍾國也因此聊起自己的結婚觀，他說：「我一直都很確定，自己一定會結婚。」還分享自己也有夢想中的婚姻藍圖，更進一步透露其實自己與新婚妻子在正式交往前，已認識許久。

讓全炫茂不禁好奇追問：「所以原本只是女生朋友，後來突然把她當女人對待嗎？」金鍾國則說：「本來只是像妹妹一樣的存在，但某一瞬間突然覺得，如果和她結婚，一定會很幸福、很好。」首度談起結婚契機。

金鍾國老婆是誰？從「妹妹」升格戀人 身分傳聞滿天飛

金鍾國去年9月低調完婚。翻攝IG@kjk76

不過由於金鍾國的另一半是圈外人，她對嬌妻保密到家，不僅婚禮僅邀約100人出席，也嚴格控管賓客，沒有照片流出。只是「金鍾國的老婆」仍讓外界超好奇，除了傳出對方是38歲的美妝新創公司CEO，也曾傳出另一半是小他20歲的知名英語補教名師千金，身分至今仍是個謎。



