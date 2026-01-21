金鍾國認證「台灣這男星」最強！《生存王2》操爆...日星慘縫4針叢林吊點滴

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓超人氣生存競技綜藝《生存王2》今日在嘉義市盛大舉辦殺青記者會，南韓朝鮮TV電視台長李承勳親自跨海站台，率領「能力者」金鍾國及韓、台、日、馬四國共12位男神級參賽者首度公開亮相。這場號稱「地獄級」的實境秀讓眾男神吃盡苦頭，陸俊書自爆在比腕力時疑似「韌帶當場斷裂」，日本藝人福島善成更因體力透支，在叢林中邊打點滴邊錄影，慘烈程度可想一斑。

這場跨國生存戰火藥味十足，身為主持人的金鍾國表示，以前來台多待在台北，這次難得環島走透透，體會到各地截然不同的美食與風景。他笑說在叢林拍攝時手機完全沒收訊，大家被迫過著原始生活，反而珍惜面對面交談的機會。而聊到最深刻的參賽者，金鍾國點名台灣隊成員徐愷，大讚他在極端環境下的求生能力與體能表現優異到驚人。

徐愷被金鐘國認證體能超強。(記者傅茗渝攝)

這季挑戰難度全面升級，連身經百戰的參賽者都大喊吃不消。南韓隊體能擔當陸俊書在比腕力關卡時發生意外，他還原當時甚至聽到「斷裂聲」，疑似韌帶或血管爆裂，導致整隻手臂隔天嚴重瘀血，但他仍發揮「生存王」精神咬牙硬撐。日本隊的福島善成則淪為最慘苦主，他透露露宿野外遇上大雨，在睡眠不足且空腹狀態下，竟然得在叢林中打點滴續命，甚至不慎遭刀割傷手部縫了四針，自嘲這輩子沒想過會在叢林裡經歷這些驚魂時刻。

「能力者」金鍾國站C位帥氣現身，錄影期間驚傳隊友陸俊書(右)斷韌帶意外。(記者傅茗渝攝)

第一季冠軍、南韓「族長」金炳萬這次再度挑戰，他坦言第二季因為有各國強敵加入，無法像第一季那樣掌握對手想法，導致他每天都活在未知的緊張感中。他回憶在屏東滿州大沙漠拍攝時，飛沙走石大到眼睛睜不開，完全打破他對沙漠的浪漫幻想。

日本隊福島善成(右二)分享叢林縫針慘況。(記者傅茗渝攝)

不過，極限環境也激發了男神們的「反差萌」，年紀最小的南韓偶像金泳勳(THE BOYZ成員)表示不僅是韓國隊的哥哥們很照顧他，其他國家的隊伍也對他非常友善。他笑說自己就是乖乖聽哥哥們的指揮，並像照顧爸爸一樣照顧金炳萬。金泳勳也說，前幾天都在山林裡拍攝，感覺與世隔絕，直到前往東大門夜市看到大批粉絲，才瞬間有「回到現實」的感覺，對粉絲的熱情支持感到非常激動與感謝。

而日本隊的松島正平則在現場直呼「想吃五花肉想到瘋了」隊友松永真也表示在叢林只能啃生硬的食物，殺青後想要吃軟軟的香蕉，逗得全場大笑。《生存王2》不僅造訪花蓮獵人學校與東大門夜市，更深入屏東九棚大沙漠與大鵬灣跨海大橋，最後在嘉義市新地標射日塔及嘉義大學畫下完美句點。這場充滿野性與汗水的跨國競技預計將於今年3月底在韓國及Netflix上線，台灣觀眾則可在4月透過三立電視台見證這場巔峰對決，看見台灣城市魅力如何驚艷國際。

