金鍾國領軍《生存王2》卡司全公布！台灣隊曹佑寧「手腫起來」 徐愷稱綠茶是「吉祥物」

《生存王2》台灣隊徐愷（左起）、曹佑寧、綠茶（林埈永）。潘佳琪攝

南韓大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，今（21日）於嘉義市舉行殺青記者會，朝鮮TV電視台台長李承勳特地由南韓飛抵嘉義，並率主持人金鐘國及來自南韓、台灣、日本、馬來西亞的12位參賽選手共同出席，而嘉義市市長黃敏惠也以「在地大家長」的身分受邀出席，除感謝《生存王2》選擇來到嘉義市拍攝外，也期盼透過國際級綜藝節目，讓更多國內外觀眾看見嘉義市豐富的人文風貌與城市魅力。

《生存王》為一檔結合體能挑戰與實境競賽的南韓綜藝節目，第一季播出時即引起高度關注，在南韓創下有線電視平均收視率3.9%的收視佳績。經過長達一年半的企劃，第二季選擇前往台灣取景拍攝，經歷了導演、作家實地走訪台灣勘景兩次後，最終確定前往花蓮縣、屏東縣及嘉義市這三個擁有壯麗大自然美景及溫暖豐富人文色彩的城市，除了找來有「能力者」稱號的金鐘國擔任主持人外，還別出心裁邀集南韓、台灣、日本及馬來西亞四支隊伍共12位藝人參賽，藉由多元關卡挑戰，展現團隊合作與競技精神。南韓隊成員由第一季勝利者金炳萬率領陸俊書、金泳勳，台灣隊成員為曹佑寧、綠茶（林埈永）、徐愷，日本隊成員為福島善成、松永真也、松島正平，馬來西亞隊成員則為祖雄、許亮宇及培永。

金鍾國。潘佳琪攝

參賽者受訪時，一致表示節目組對「生存」的部分是認真的，在叢林中要努力生存真的很不容易，全員沒有人沒受傷，只差大傷或小傷罷了。在花蓮拍攝時，曹佑寧睡覺時不知道被什麼東西咬掉，手過敏腫起來。綠茶表示在野外吃了很多很恐怖的東西，還發生嘴巴過敏的狀況，整個腫個像香腸，團員還爆料，還親了馬來西亞隊的培永。擅長許凱的徐愷分享，台灣隊特色就是速度敏捷、智慧，還有「萌樣」，吉祥物就是綠茶，他搞笑地說：「期待值不要拉太高，我就覺得沒有什麼失望的。」

綠茶（中）是吉祥物擔當，徐愷（左）、曹佑寧（右）負責體能。潘佳琪攝

花蓮縣為《生存王2》開拍的首站，包括主持人金鐘國在內的13位藝人造訪了獵人學校，在這裡認識了原住民文化，展開野外求生競技賽，也前往知名的觀光地東大門夜市體驗台灣最知名的夜市文化；前進屏東則深入滿州鄉九棚大沙漠，經歷了在沙漠中如何尋找飲用水的方法，以及造訪了東港鎮大鵬灣的跨海大橋；最終站則是前往擁有嘉義市新地標的射日塔及嘉義大學展開競技遊戲。

《生存王2》預計今年3月底於南韓朝鮮TV電視台及Netflix播出，台灣則是4月將在三立電視台首播，屆時台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市的特色場景也將隨節目播映呈現在全球觀眾眼前，讓台灣持續站上國際舞台。



