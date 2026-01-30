金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

金鐘國透露另一半是「認識很久的妹妹」。（圖／翻攝自@kjk76 IG）





南韓知名男星金鐘國2025年8月無預警公布結婚喜訊，並於9月舉辦婚禮，震撼娛樂圈，但由於妻子並非演藝人士，為保護隱私婚禮全程不對外公開，妻子相關資訊也有限，直到近日金鐘國上節目，才首度透露另一半是「認識很久的妹妹」。

金鐘國談婚姻

金鐘國近日在固定主持的節目《屋塔房的問題兒童們》中，被全炫茂問到「是因遇到對的人才改變不婚的想法，還是本來就想結婚」時，表示「自己其實一直都有結婚計畫，對妻子的模樣有一定的想像」。

廣告 廣告

全炫茂接著追問「妻子是在有結婚想法後出現的嗎？」，金鐘國才首度公開戀情細節，透露妻子是早已相識多年的友人，原本一直以「妹妹」的角度看待對方，但突然有個瞬間出現「若能與這個人共組家庭，一定會過得幸福」的想法，兩人的關係才逐漸昇華為戀人。

【更多東森娛樂報導】

南韓女偶像公開出櫃5年 突閃婚小2歲男歌手

岡田將生當爸了！高畑充希「喜迎第一胎」發聲報喜訊

暴瘦剩28公斤！韓YTR罹罕見腎癌病逝 男友悲痛發聲