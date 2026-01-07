金鏟祈福送新人 祈祝好孕迎接幸福新生命 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義巿政府1/31日將於「森林之歌」舉行第44屆市民集團結婚，為祝福新人幸福美滿並早生貴子，嘉義巿政府特地情商嘉邑城隍廟贊助金鏟相送，並於1/7日於嘉義城隍廟註生娘娘神駕前舉行「金鏟子好孕祈福」儀式，祈求註生娘娘加持，祈求「鏟子」帶來「產子」好運，藉此祝福新人好孕到來，迎接幸福新生命。

在營造業的傳說中，動土鏟可為已婚者「添丁」，為家中帶來小寶寶，另一說法則是可「置產」，為家中帶來財富，因此每當工程進行動土開工，於儀式完成後，動土的金鏟常為人所爭相索取；嘉義市政府曾在103年準備金鏟子送給參加集團結婚的新人，由於因體積較大，因此自104年起並特別情商嘉義城隍廟，贊助該廟精心設計的精裝金鏟子給集團結婚新人，傳遞市府對新婚家庭的關懷與祝福，也深獲市民肯定，今年市政府延續這項美意，特別於集團結婚前舉辦祈福儀式，讓金鏟子經由註生娘娘加持後，為新人送上滿滿祝福。

本次「金鏟子好孕祈福」儀式，由民政處處長林家緯代表市長出席，並與嘉義城隍廟楊嘉南董事長及董監事等人共同參與；儀式中，金鏟子事先安奉於註生娘娘殿前，並準備鮮花、水果、緣粉（象徵緣份深厚）、春仔花（象徵吉祥），以及紅棗、花生、桂圓、瓜子等寓意「早生貴子」的供品，祈能在註生娘娘的庇祐下心想事成，早日好「孕」到，一方面也能增產報國，提升生育率，透過上香祈福與過香爐儀式，圓滿完成金鏟子好孕祈福儀式。