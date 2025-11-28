金鐘主持人昔月收僅3000元！患「中重度脂肪肝」健康現況曝

黃靖倫分享近況。（年代提供）

以《超級星光大道》出道的黃靖倫，近日在《聚焦2.0》分享他在2016年獲金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」之前，曾有過一段低潮時期，他坦言，當時最低月收入只有3000元，更懷疑自己有憂鬱症，甚至去做了觀落陰。

黃靖倫透露，他在獲得金鐘主持人獎前，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元等瓶頸，他一度懷疑自己患有憂鬱症。後來在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰。

除了演藝事業，從小就喜歡桌遊的黃靖倫還有投資桌遊事業，；他也分享自己的飲食，強調非常喜歡吃火鍋，湯都會喝四碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，並且不會撈油。

這樣的習慣，導致他有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋。楊智鈞醫師推薦黃靖倫嘗試「101餐盤」等比例蛋白質、非澱粉蔬菜、澱粉或脂肪的吃法，物理治療師蔡維鴻更建議養成運動的習慣，來消除脂肪肝。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。

