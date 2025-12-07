金鐘主持人賣穿0050！豪砸百萬辦音樂祭 青山王「連9聖筊」力挺

記者徐珮華／台北報導

金鐘主持人柯大堡發起「信徒文化季」音樂祭，將於12月9日在剝皮寮歷史街區登場。由原子邦妮 Astro Bunny、卜星慧、Pia 吳蓓雅、范宸菲、桃子A1J＋滴燙Diiton、李昀陵、鳳鳴齋／法比以及柯大堡輪番上陣，從療癒系、民謠、嘻哈到女子搖滾，獻上屬於女性的創作能量與都市信仰溫度，也呼應供奉於青山宮的兩位青山夫人顯慶妃與慶安妃。

柯大堡清空存款、賣穿0050舉辦「信徒文化季」。（圖／信徒文化季提供）

柯大堡過去承諾路過青山宮就點香問安、補庫就隨緣報名，後來得知青山王喜歡的飲料祕方，有好消息就捧著飲料去見祂，再到緣分牽引籌辦舞台演出。豈料籌備途中考驗隨之降臨，11月原先的贊助與資源突遭變故，計畫幾乎全數歸零，取消似乎才是理性選項。

但當柯大堡回宮稟告取消，第一筊就蓋筊；再問是否要繼續舉辦，連三聖筊；再問開銷是否要自己扛，又是連三聖筊；最後三聖筊則是青山王應允「吾挺你」。九個聖筊拍在心上，柯大堡笑說：「好啦！祢如果都這麼說了，我就清空所有存款、0050賣到穿空，相信祢所有安排！」

信徒文化季每組演出人員皆由青山王聖筊同意。（圖／信徒文化季提供）

繼首屆「信徒文化季」在眾神庇佑下成功突圍文化圈，一舉入圍第48屆「時報金像獎」華文文化應用類、第26屆「金手指獎」華文行銷獎，最後奪下金手指獎佳作。如今柯大堡斥資百萬，以最純粹的音樂回禮神恩，或許沒有豪華舞台，卻有真心、香火與神明默默相挺的勇氣，展現信仰與音樂跨界結合的能量，邀請大家共襄盛舉。

