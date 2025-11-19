金鐘主持人遭親哥控養小鬼、違法吸金 小禎不忍揭真相

好友小馬爆家醜，小禎親揭真相。（圖／翻攝自小馬臉書、記者陳怡伶攝）





男星小馬（倪子鈞）自男團「咻比嘟嘩」出道，隨後轉往主持界發展，並獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，未料遭哥哥出面控訴多年沒正當工作，還住豪宅、開豪車，質疑他違法吸金，甚至還養小鬼影響家運。對此，小馬的好友小禎（胡盈禎）今（19）日出席活動，也力挺對方「我們都看在眼裡」。

小禎直言小馬夫妻倆是自己看過「最努力的」，加上又是虔誠的基督徒，逢人就傳教，絕對不可能養小鬼。另外，小禎也表示，小馬的老婆是一個女強人，更是她的榜樣，「希望能把家庭顧好，所有事都親力親為。」小禎透露兩人每天都要進公司或是跟客戶開會，完全沒有都在出國爽過日子，「很心疼他們」。

廣告 廣告

小禎提到，小馬媽媽生病後，小馬也幾乎每天都陪在身邊，她也會去探望，還很常一起吃飯聊天，照顧媽媽的工作也是小馬與他大姐輪流，「他的用心都看在眼裡。」針對多項指控，小馬也發聲澄清，盼望外界勿聽信謠言。



【更多東森娛樂報導】

●小禎迎40歲生日！女兒驚喜現身送手作卡片 胡瓜感性吐心聲

●遭親哥控吸金洗錢！二姊「養小鬼」小馬發4聲明反擊

●坤達全面停工！吳宗憲曝他「最新近況」私下對話公開

