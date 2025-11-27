金鐘前夕突爆意外出事！女星下樓梯重摔骨裂 「慘坐輪椅」病況曝

記者蔡維歆／台北報導

方志友曝金鐘前夕骨裂，體重巔峰趣事。（圖／東森綜合台提供）

外景節目旅行途中，大家聊到有沒有豔遇的經驗？陸小芬秒答「有」，還笑稱對方是「小狼狗」還是位日本人，但後續因各奔東西、沒有交集而不了了之：「沒有特別傷心，因為根本沒有動心。」方志友則自曝年輕時到英國期待豔遇，還準備了性感裝扮，卻沒想到一到英國就長了針眼，讓她哭喊：「老天爺不讓我好好豔遇！」

陸小芬與庹宗華相隔近40年後再度合體。（圖／東森綜合台提供）

一行人玩起「我有你沒有」遊戲，方志友自爆在金鐘獎前兩天意外骨裂！她透露，事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，結果一個轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，直接造成骨裂。恰巧兩天後就是金鐘獎，再過兩天又要去北歐渡假，讓她坐著電動輪椅出席典禮跟渡假，連醫生都說她「偏衰」。

庹宗華則在《花甲少年趣旅行》分享自己過去在基隆表演時，曾被巨型海象追著跑的驚險經驗，讓他嚇得直接逃離現場，另外還有從直升機跳下過、更從七樓吊威亞跳樓的經歷，此外也聊到多年前拍爆破畫面，不像現在是用後製或噴氣，是認真地放炸藥在現場爆破、亂炸，記得一次跟寶哥（顧寶明）合作，他拍一個畫面是汽油桶在他身旁爆破，但因為汽油沒點燃，反而飛到寶哥身上，導致汽油撒的他全身都是，寶哥也表示有點後怕。」

