金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久

小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」

蔡康永在10月陪同小S出席金鐘獎頒獎典禮，他表示：「人家說那天去金鐘獎我們的任務是頒獎，可是我的任務其實是她，我幾乎不覺得我是跟她一起搭檔，我其實是去處理她的狀態，我得把她從那個不願意出現的狀態，處理到她願意出現，從不能笑到能笑。」

他也強調陪小S上台感受與以往不同，「從我出場的那刻，中間每一個畫面我都有在腦子裡想過；我無論如何都覺得S應該要一個人上場，因為我跟她處在人生不同的狀態裡面，沒有道理我們並肩上場，她也沒有道理若無其事就回到這個位置來，我希望S有機會能消化自己的傷痛，也讓我們同步收到她消化所費的心力，在台上做的每一件事，都在想如何讓她從那麼巨大的痛苦當中，過度到可以逗大家開心，不會太突兀。」

