金鐘國當人夫後首來台 聽「新婚快樂」喊謝謝 羞認來台想買肥皂給老婆

【緯來新聞網】韓國實境節目《生存王2》班底今（14日）飛抵花蓮拍攝，包括擔綱主持人的金鐘國，以及擔任韓國隊隊長的金炳萬、人氣男團THE BOYZ成員金泳勳、《單身即地獄4》話題人物陸俊書都現身記者會，眾人將組成韓國隊，與台灣隊、日本隊、馬來西亞隊共同展開野外生存競技。

《生存王2》來花蓮拍攝，金鐘國（左起）、金炳萬、THE BOYZ成員金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩。（圖／童心娛樂提供）

《生存王2》節目全在台灣取景，將延續第一季設定，同樣以高強度、長時間的野外生存任務為核心，並登陸山海兼具的花蓮，十分考驗體能，預計拍攝10天。熱愛健身的金鐘國這次雖然只是擔任主持人，並未加入競賽，但他接受聯訪時表示，自己在旁看了也是心癢癢，十分想加入。由於該節目因是野外生存節目，餓肚子是常態，金鐘國被眾人笑虧是「節目中唯一不會餓肚子的人」，他也笑說自己完全無法餓肚子，「餓肚子真的忍不了，我一定要吃到蛋白質，不吃的話肌肉會掉。」

金鐘國表示想在花蓮找到粉絲送的同款肥皂回家用。（圖／粘湘婉攝）

金鐘國過去多次造訪台灣拍攝，這次是第一次來到花蓮，他笑喊：「出發前只有先找了一下健身房在哪，希望飯店是有健身房的。」還透露曾有粉絲送花蓮肥皂給他，「我忘了名字，這次一定要找到那款肥皂。」才剛新婚晉升人夫的他，被問到是自己要用，還是要跟「家人」分享，他笑回：「我用的話，大家就會一起用了。」臉上滿是人夫的幸福喜悅。至於現場有記者在訪問尾聲祝賀「新婚快樂」，他則笑著回答「謝謝」。

