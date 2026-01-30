金鐘國首鬆口老婆身分 「一直把她當妹妹」親曝結婚契機

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國單身多年，感情生活一向低調，卻在去（2025）年9月無預警宣布結婚，震驚演藝圈。由於妻子是圈外人，婚禮全程未對外公開，相關細節也鮮少曝光。近日，他首度在節目中鬆口談及妻子身分，透露對方其實是認識多年的熟人，並非外界想像中的「突然出現」。

金鐘國最近在節目《屋塔房的問題兒童們》聊到婚姻話題時，主持人全炫茂好奇詢問：「你原本是不婚主義，是因為遇到對的人才結婚，還是本來就有結婚念頭才遇到她？」對此，金鐘國坦言，其實自己一直都有結婚的想法，並非臨時起意。

談到另一半，金鐘國進一步表示，妻子並不是新認識的人，而是早已存在於自己生活中的熟人。他透露，過去一直把對方當成「妹妹」看待，直到某個瞬間突然意識到，「如果和這個人結婚，一定會很幸福」，才讓兩人的關係產生轉變。這番真情告白曝光後，也讓不少粉絲恍然大悟，直呼「一直以為是新對象」、「原來兩個人早就認識很久了」。

