金鐘國《生存王2》對台灣隊印象翻轉 泳勳夜市被粉絲包圍瞬間清醒

韓綜《生存王2》昨（21日）在嘉義舉行殺青記者會，韓星金鐘國身為主持人，跟著四國隊伍在台錄製十天。他除了分享首次進入叢林拍攝的感想之外，也對曹佑寧、綠茶林埈永與徐愷所組成的台灣隊刮目相看。

《生存王2》為一檔結合體能挑戰與實境競賽的韓國綜藝節目，這次特別選在花蓮縣、屏東縣與嘉義市三地取景，並找來金鐘國擔任主持人，見證台灣、馬來西亞、日本、韓國四隊共12名藝人的競爭。

韓綜《生存王2》昨（21日）在嘉義舉行殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

金鐘國透露，他因為拍攝或《Running Man》相關工作，主要都是到台北，這次因為《生存王2》，「第一次真的把很多角落都走過一遍，因此能更了解每個地區原本有的特色，累積很多經驗，體會到不一樣的食物，所以我覺得非常好」。

廣告 廣告

他也對台灣隊表現印象深刻，特別提到隊長徐愷做了很多準備，「做很多事情的時候我還懷疑『他們真的行嗎？』結果他們做得太好了，嚇我一跳。因為不能爆雷，總之在叢林裡展現了很多很厲害的能力」。

韓綜《生存王2》由金鐘國（中）擔任主持人。（圖/童心娛樂提供)

韓國隊隊員、THE BOYZ泳勳身為隊上老么，他表示所有隊伍的人都很照顧他，韓國隊的兩位哥哥也都一一幫他把事情照顧好。對此金炳萬表示，不是他們在照顧泳勳，而是泳勳在照顧他們，「因為我年紀大，他在叢林裡像照顧父母一樣照顧我，很孝順」。

而當他們現身東大門夜市時，有不少THE BOYZ的粉絲聚集，就為了一睹偶像的風采，對此泳勳表示：「在叢林裡辛苦生活，後來去了夜市，看到粉絲的時候，就有種回到原本生活的感覺，心裡多少得到了一點休息。」只是這也讓他想起，「啊！我本來就是這樣的人吧？THE B（粉絲名）讚」！

THE BOYZ泳勳（右四）是隊上老么，受到哥哥們的照顧。（圖/童心娛樂提供)

泳勳更透露，其實每個拍攝瞬間都很辛苦，但其中最辛苦的應該是沙漠，「沙漠對我來說原本是會展現某種美麗意象的地方，但一到那裡，強風跟沙子一直打在臉上，連平常睜眼都難到不行。」但當被問到是否後悔來這節目，泳勳隨即說：「沒有，完全不後悔，反而更燃起鬥志了。」只是接下來卻被金炳萬爆料：「他說不後悔，會做到最後，但叫他做第三季的時候，他一句話都沒說。」讓泳勳擺出無奈表情回應：「我沒講過那種話。」

而為了拍攝節目，參賽者身上都受了大大小小的傷，像韓國隊的陸俊書就因為比腕力而受傷，日本隊福島善成則因為下雨的時候，必須睡在沒有屋頂的地方，結果只睡了45分鐘，再加上是空腹狀態，導致完全站不起來，「所以在叢林裡第一次打點滴了，邊打點滴還邊想，『全世界在叢林裡打點滴的人，大概只有我一個吧』！」

更慘的是，福島善成後來又被刀子割到手，縫了四針，在縫的時候又想說，「啊，在叢林裡面被縫針的人，全世界應該只有我一個。」只是講完後，馬上被隊友松永真也吐槽：「這個手指純粹是因為不小心而已，不是很光榮的傷口。」

日本隊福島善成（右二）因為 《生存王 2 》，第一次在 叢林裡打點滴。（圖/童心娛樂提供)

《生存王2》預計3月底於韓國朝鮮TV電視台及Netflix播出，台灣則是4月將在三立電視台首播，屆時台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市的特色場景也將隨節目播映呈現在全球觀眾眼前，讓台灣持續站上國際舞台。

其中，韓國隊成員由第一季勝利者金炳萬率領陸俊書、金泳勳；台灣隊成員為曹佑寧、綠茶林埈永、徐愷；日本隊成員為福島善成、松永真也、松島正平，馬來西亞隊成員則為祖雄、許亮宇及培永。

延伸閱讀

國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦：「保持良性互動」

評台灣無人機產能不足 澳智庫示警：難支撐高強度消耗戰

零食外交大成功！她帶5種「台灣味」同學險引發校園暴動